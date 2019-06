Chi è Beppe Convertini, nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate e amico di Rocco Casalino

editato in: da

Beppe Convertini è il nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate che nei giorni scorsi ha fatto discutere soprattutto per via della sua amicizia con Rocco Casalino.

Attore, modello e conduttore, Giuseppe “Beppe” Convertini è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto ed è arrivato al successo quando era giovanissimo, mostrando da subito le sue doti artistiche. Classe 1971, quando era poco più che maggiorenne si è trasferito a Torino grazie ad una borsa di studio e si è laureato in Economia e Commercio.

In seguito ha iniziato a lavorare come modello e si è appassionato alla recitazione. Nel 1993 ha esordito a teatro, recitando anche al cinema e in tv. Fra i suoi ruoli più importanti quello in Belle al Bar, celebre film di Alessandro Benvenuti, ma è stato anche nel casti di Non dirlo al mio capo, Le tre rose di Eva e Vivere. Nel 2019 è stato scelto come nuovo conduttore della versione estiva della Vita in Diretta in coppia con Lisa Marzoli.

Nonostante lavori nel mondo dello spettacolo da molto tempo, Beppe Convertini è stato sempre molto geloso della sua vita privata. In passato ha avuto diverse relazioni con showgirl e modelle famose, ma si è sempre dichiarato single. Fra i suoi grandi amori Sara Ricci, che ha posato con lui per un calendario. Mentre nel 2008 avevano fatto scalpore le dichiarazioni di Giovanni Cavarretta, noto cantante lirico che aveva svelato di aver vissuto una lunga love story con l’attore.

L’amore non è stato mai confermato nè smentito da Beppe Convertini, che oggi si gode il successo non senza polemiche. Il sito Dagospia infatti ha sottolineato l’amicizia dell’attore con Rocco Casalino e la possibilità che a favorirlo sia stato proprio il portavoce del Movimento Cinque Stelle.

Dichiarazioni smentite dall’ex star del GF che ha risposto alle accuse con una lettera. “Alla luce dei miei trascorsi, conosco molta gente che lavora in tv – ha detto -, ma non mi sono mai permesso di interferire con la carriera di qualcuno”.