Benji e Bella, riuniti dopo il lockdown: “Il mio cuore sta esplodendo”

“La lontananza sai, è come il vento, che fa dimenticare chi non s’ama…” cantava Domenico Modugno. E mai canzone è stata così attuale come in questo momento di post lockdown. Quante coppie, celebri e non, non hanno resistito alla lunga separazione (altre invece sono scoppiate per la convinvenza forzata, ma questo è un altro discorso…). È il caso di Benjamin Mascolo, in arte Benji (del duo musicale Benji & Fede) e l’attrice americana Bella Thorne, fidanzati dall’agosto dello scorso anno. Che nonostante i lunghi mesi di separazione, lui in Italia, lei negli Usa, si sono ritrovati e riscoperti più innamorati di prima.

Una storia che aveva fatto storcere il naso a molti, la loro: lei, classe 1997, bambina prodigio, famosa a Hollywood da quando aveva 7 anni, dal carattere inquieto ribelle e dai gusti sentimentali promiscui. Lui, italo-australiano, classe 1993, fidanzato fino al 2018 con l’attrice italiana l’attrice Demetra Avincola. Poi, un ammetto di singletudine fino a quando non ha incrociato la strada di Bella. Da allora, i loro destini tra alti e bassi, sono rimasti legati.

Oggi, nuovamente riuniti dopo il lungo lockdown, pubblicano entrambi su Instagram, le foto che documentano il loro ritrovato amore.

“Il mio cuore sta esplodendo, mi sei mancata così tanto” scrive Benji sul suo account. Mentre Bella, sempre su Instagram, esprime la sua preoccupazione per il futuro:

“Dopo 5 mesi riuniti e ci si sente così bene ❤️ Ma dove andremo dopo ?? Perché Ben non ha ancora il permesso in America … e io non posso andare in Italia se non ho un permesso di lavoro lì..”

Come al solito, gli uomini si lasciano trascinare più dall’ormone. Le donne dalla testa…