Benedetta Parodi pronta a tornare su La7 con un nuovo show

Benedetta Parodi sarebbe pronta a tornare in tv con un programma tutto suo: la conduttrice dovrebbe sbarcare a La7 con un nuovo cooking show, tornando in quella che è stata la sua casa per qualche anno, quando è stata al timone della trasmissione di grande successo I menù di Benedetta.

Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, la Parodi non lascerà Real Time, ma raddoppierà i suoi impegni: sarebbe quindi pronta a condurre sulla rete la nuova edizione di Bake Off Italia – il talent di aspiranti pasticcieri – alla quale affiancherebbe il suo nuovo progetto.

La trasmissione su La7 dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì alle 18. Per l’ex giornalista di Studio Aperto si tratterebbe di un progetto simile alle sue avventure precedenti: il nuovo format potrebbe portare il titolo di Senti chi mangia.

Stando ai rumors riportati dal sito di Roberto D’Agostino, si tratterebbe di una gara culinaria con concorrenti e giudici: a Benedetta Parodi andrebbe il compito di mediare, condurre la gara e portare la propria esperienza raggiunta dopo tanti anni dietro i fornelli, dando anche qualche consiglio e suggerimento ai partecipanti.

A quanto pare sono state già previste ben 35 puntate dello show: una grande attestazione di fiducia per la conduttrice, che ha dimostrato negli anni di essere un punto di riferimento per il pubblico, che non vede l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

Nel frattempo la Parodi tiene sempre compagnia ai suoi fan su Instagram, raccontando la sua quotidianità, tra i suoi impegni, le giornate insieme ai figli e al marito Fabio Caressa, e ovviamente, le immancabili ricette, tra dolci golosi, primi sfiziosi e secondi invitanti, senza dimenticare trucchetti e suggerimenti utili in cucina.

Proprio di recente, sempre sul suo profilo social, Benedetta ha annunciato una delle novità della prossima edizione di Bake Off, che tornerà su Real Time dal 4 settembre: ad affiancare Clelia D’Onofrio, volto storico del programma, Damiano Carrara e il noto pasticcere Ernst Knam, sarà Csaba dalla Zorza.

Lo show dedicato ai dolci condotto dalla Parodi vedrà quindi la partecipazione della nota food writer e star di Instagram. Elegante, pacata ed esperta di buone maniere porterà sicuramente una ventata di novità allo show.