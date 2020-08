Benedetta Parodi, compleanno fuori dagli schemi: “Lo festeggio lavorando”

editato in: da

Compleanno fuori dagli schemi per Benedetta Parodi, che compie 48 anni. La conduttrice, infatti, ha celebrato l’evento con i suoi colleghi di Bake Off Italia, il celebre programma di Real Time, lavorando. In attesa di poter realizzare i suoi nuovi progetti, così, continua ad impegnarsi anche in estate con estrema professionalità.

È stata proprio Benedetta Parodi, con delle stories su Instagram, a raccontare che quello di quest’anno sarebbe stato, per lei, un compleanno completamente diverso e fuori dagli schemi: niente vacanze, che sono già terminate, e niente riposto.

Oggi è il mio compleanno e volevo festeggiare anche un po’ con voi – ha annunciato la conduttrice ai suoi follower-. Brontolo un po’ perché non sono al mare come tutti gli anni, ma sono a lavoro. In realtà sono contenta perché il bello del mio compleanno, che cade in estate, è che ogni anno lo festeggi un po’ in maniera diversa, anche se io vado sempre allo stesso posto. Quest’anno lo festeggio diversamente, con i miei amici del lavoro.

Accanto a lei, quindi, Damiano Carrara, Csaba dalla Zorza, new entry del programma, e Ernst Knam, che, per rendere ancora più speciale la giornata, ha preparato alla Parodi una delle sue amatissime torte.

E se con lei ci sono i colleghi di sempre, Benedetta non dimentica neanche quelli nuovi. Trascorrerà la serata in compagnia di Eugenio Boer, che l’affiancherà in una nuova avventura, un cooking show, che andrà in onda su La7 prossimamente:

Andrò poi a cena dal mio amico Eugenio Boer, che è il mio collega del nuovo programma di La7 che partirà a settembre.

Gli impegni lavorativi hanno portato la conduttrice lontano dai suoi affetti in un giorno importante. La sorella Cristina Parodi, però, è riuscita a trovare il modo per farle sentire la sua vicinanza. Su Instagram, dove ha pubblicato delle bellissime immagini che la ritraggono con Benedetta, la giornalista si è lasciata andare ad una breve ma significativa dedica:

La fortuna di avere una sorella come te. Auguri Sister.

Le due, molto probabilmente, trascorreranno qualche giornata insieme in Sardegna prima della fine dell’estate. Nel frattempo, cresce la curiosità per il nuovo programma di Benedetta: cosa avrà preparato per il suo pubblico?