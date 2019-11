Benedetta Bosi risponde alla Gregoraci e svela perché sta con Briatore

editato in: da

Benedetta Bosi, nuova fiamma ventenne di Briatore, rompe il silenzio dopo le polemiche degli ultimi giorni scatenate anche dalle parole di Elisabetta Gregoraci. Da qualche settimana l’imprenditore sta frequentando la modella e studentessa con cui ha ben 49 anni di differenza. Un dettaglio che ha incuriosito il pubblico e sembra aver innervosito la sua ex moglie.

Mentre Flavio si è concesso una vacanza d’amore a Malindi, nel suo resort, insieme a Benedetta Bosi, la Gregoraci è volata a Los Angeles con Nathan Falco forse per sfuggire ai gossip, ma anche per riflettere. La showgirl, che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ha infatti risposto ai follower che le chiedevano cosa pensasse della nuova relazione dell’ex marito e lei non si è risparmiata.

“Il problema non è avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, il commento di un utente a cui Elisabetta ha risposto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. Poco dopo un altro fan ha scritto: “Il tuo ex marito ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna” e lei ha replicato: “Me lo auguro che se ne renda conto. Ma non ne sono sicura”.

Un attacco diretto a cui Briatore ha scelto di non rispondere, forse in vista di un faccia a faccia privato con la Gregoraci. Una risposta invece è arrivata da Benedetta Bosi che su Instagram ha risposto a chi criticava la sua relazione con l’imprenditore, affermando di stare con lui per la sua intelligenza.

“Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?” ha commentato un utente su Instagram e lei ha spiegato: “L’intelligenza non invecchia mai”. Qualcuno ha poi attaccato la ragazza scrivendo: “Che schifo. Vendersi per case e soldi: povero mondo” e la Bosi ha replicato: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”.

Ex reginetta di bellezza, la bionda Benedetta è originaria della Versilia e studia Giurisprudenza a Milano. Prima che le foto del suo viaggio d’amore a Malindi con Briatore fossero pubblicate su Chi era una sconosciuta, ma la fama l’ha travolta in pochissimo tempo. Un’attenzione mediatica a cui, forse, la ventenne non era preparata tanto che ha cancellato la sua pagina Facebook e reso privato il profilo Instagram.