Belen rompe il silenzio su Instagram e dice la verità su Stefano De Martino

È una Belen Rodriguez inedita, fragile e dagli occhi tristi quella che ha deciso di rompere il silenzio su Instagram. La showgirl che siamo abituati a vedere sempre frizzante ed esuberante ha deciso di pubblicare un video per dire la sua sulla crisi con Stefano De Martino e su quello che si vociferava essere un ritorno di fiamma con Andrea Iannone.

Belen si mostra determinata nel voler chiarire che con l’ex fidanzato non c’è nulla. La sua smentita è praticamente immediata e parte da una critica a volto scoperto a tutti coloro che avevano insinuato che dietro l’incontro casuale a Milano ci fosse di più:

Questo è un periodo difficile per me perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più.

Proprio per questa profonda sofferenza Belen ha smesso di indossare una maschera e di fingersi felice e di mettere i puntini sulle i. Pur non citando direttamente Andrea Iannone, le sue affermazioni vanno dritte al punto:

Se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia. Né una responsabilità mia, né una cosa organizzata da parte mia. Mi conoscete abbastanza bene e sapete che le cose io non le ho mai organizzate, perché odio la gente che lo fa.

La bella conduttrice non cita neanche, direttamente, Stefano De Martino. La voce di una nuova crisi con il ballerino è nata dai follower che hanno notato la scomparsa dell’uno dal profilo Instagram dell’altro dopo un periodo che sembrava quasi idilliaco, e il fatto che Belen avrebbe smesso di indossare la fede. Tuttavia, le parole di Belen sono abbastanza chiare: con il marito, al momento, la situazione non è delle migliori:

Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto.

Chiaramente, in questo periodo di fragilità, Belen non ha alcuna voglia di parlare delle ragioni che stanno provocando questo allontanamento con il marito. La verità è che comunque, poco importa quali sono i motivi: la gioia più grande sarebbe infatti vederla tornare a sciogliersi in uno dei suoi sorrisi contagiosi.

Le ultime parole del video di Belen, a questo proposito, sembrano una promessa: una promessa fatta tanto a chi la ama quanto a sé stessa:

Sono una donna forte. E ce la farò, come sempre.

L’augurio, dunque, è che presto ritrovi la serenità. A prescindere da quelle che possono essere le vicende che la riporteranno da Stefano o che li condurranno su strade diverse.