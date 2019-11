Belen rompe il silenzio: la verità sulla lite con Giulia De Lellis

editato in: da

Da giorni non si parla d’altro che della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e i fan sono sempre alla ricerca di nuovi indizi per capire cosa sia davvero successo tra le due. L’ultimo – almeno per ora – capitolo di questa storia che sta tenendo con i fiato sospeso migliaia di utenti arriva proprio dal profilo Instagram della bella showgirl argentina.

Si vocifera ormai da diverso tempo che Belen, nel 2018, abbia avuto un breve flirt con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne. Sebbene i tempi non siano ancora chiari, sembrerebbe che ciò sia avvenuto quando entrambi erano ancora sentimentalmente impegnati (la Rodriguez con Andrea Iannone e Damante con la De Lellis). E a molti è venuto spontaneo chiedersi se non fosse proprio questo il tradimento di cui Giulia parla nel suo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Quel che è certo è che, da quando queste indiscrezioni sono emerse e hanno iniziato a fare il giro del web, tra le due donne pare essersi alzato un muro. Le frecciatine si susseguono sui social, fin quando la De Lellis non ha addirittura minacciato di parlare, “rovinando famiglie”. In realtà non ha mai fatto cenno esplicitamente a Belen, ma gli utenti sono convinti che la destinataria del messaggio fosse proprio lei. Finalmente, a distanza di qualche giorno da quando è esplosa la bomba, la showgirl argentina ha deciso di rispondere.

Tra le sue storie di Instagram, qualche ora fa è comparso un messaggio di sfogo, volto a chiarire la verità, una volta per tutte: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto“. Non ci sarebbe dunque nulla di vero nel gossip, sempre più insistente, che vedrebbe Belen in guerra con Giulia De Lellis.

La scorsa settimana, la Rodriguez ha optato per una breve fuga romantica in Franciacorta assieme a Stefano De Martino, forse anche per allontanarsi un attimo dalle continue insinuazioni che circolano sul web. E per rimarcare il suo rinnovato amore con il ballerino napoletano: i due si sono ritrovati la scorsa primavera e hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Nel frattempo, le riviste continuano a pubblicare indizi che proverebbero la relazione tra Belen e Andrea Damante. La soluzione a questo mistero è ancora lontana ad arrivare, a quanto pare.