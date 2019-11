Belen e De Martino a processo: loro non si presentano

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di non presentarsi al processo che li vede imputati per una lite con due paparazzi. Il 25 novembre si è svolta una nuova udienza, ma la showgirl e il marito non sono apparsi in aula. Al centro del procedimento una presunta aggressione avvenuta nel 2012 sull’isola di Ponza ai danni dei fotografi Mattia Brandi e Stefano Meloni.

In aula erano attesi anche Belen e Stefano, che però hanno preferito non partecipare, nonostante il processo sia stato celebrato a porte chiuse. Gli avvocati della coppia hanno chiesto al giudice di ascoltare l’audio di un video registrato nel momento dello scontro con i paparazzi.

Il processo vede imputati la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici per alcuni fatti avvenuti ormai sette anni fa. All’epoca Belen e Stefano erano fidanzati e non erano ancora diventati genitori di Santiago. L’attenzione mediatica sulla coppia era molto forte e i due si erano concessi una vacanza sull’isola di Ponza. Con loro, a bordo di uno yacht, anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato dell’epoca, l’argentino Perez Blanco.

Secondo quanto raccontato, i fotografi erano intenti a scattare delle foto alle coppie e questo avrebbe fatto infuriare Belen e De Martino. Lo yacht si sarebbe avvicinato all’imbarcazione dei paparazzi e Stefano avrebbe sottratto la macchina fotografica ai professionisti, restituendola solo dopo aver lanciato in mare la scheda in cui erano contenute le foto appena scattare.

Belen, Stefano, Cecilia e Perez sono stati accusati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con uso di violenza sulle persone, oltre che di lesioni non gravi ai danni di Mattia Brandi e Stefano Meloni. La prossima udienza si terrà il 27 gennaio quando ci saranno la discussione e la sentenza.

La Rodriguez non ha mai commentato il processo e non sembra disposta a farlo nemmeno questa volta. La showgirl è decisa a concentrarsi sul periodo positivo che sta vivendo. Dopo il ritorno di fiamma con De Martino ha ritrovato la serenità e anche il lavoro procede a gonfie vele con il grande successo di Tu Sì Que Vales.