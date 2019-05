Belen e De Martino di nuovo insieme: Iannone su Instagram con una donna misteriosa

editato in: da

Mentre Belen e De Martino vivono il loro amore alla luce del sole, Andrea Iannone dimentica l’argentina con una misteriosa mora, mostrandola nelle Stories di Instagram.

Il campione di MotoGp non è più single, a quanto pare accanto a lui c’è una nuova donna, che potrebbe regalargli la felicità che cerca da sempre. La love story con Belen è giunta al capolinea da diverso tempo, dopo quasi tre anni d’amore. A mettere fine alla relazione l’argentina, che forse già all’epoca aveva capito di essere ancora innamorata di Stefano De Martino.

L’addio, arrivato dopo innumerevoli tira e molla, aveva provato molto Iannone, che da allora non ha più rilasciato interviste e su Instagram non ha svelato nulla riguardo la sua vita sentimentale. I flirt però non sono mancati, prima con la modella Carmen Victoria Rodriguez, sosia di Belen, poi con Audrey Bouette, top model francese.

Quest’ultima aveva affermato di aver smesso di frequentare Iannone per un motivo ben preciso. “Lui è un ragazzo che deve ritrovarsi – aveva spiegato su Instagram -. Quando ero con lui mi ha dato questa impressione perché sentivo che lui non sapeva realmente che cosa volesse”.

Parole che avevano fatto ipotizzare che il campione di MotoGp fosse ancora legato al ricordo di Belen Rodriguez. Ora però le cose sembrano essere cambiate a Iannone ha ritrovato la serenità accanto ad una misteriosa ragazza mora.

“Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi” aveva detto lui qualche tempo fa, riferendosi alla love story con Belen. Ad aiutarlo a dimenticare l’ex – forse – una donna di cui non ha svelato l’identità, ma che nelle Stories di Instagram appare distesa nel suo letto.

La clip è molto significativa, perché il campione di MotoGp non ha mai mostrato le sue fiamme sui social. Che si tratti di amore vero e non di un semplice flirt? Staremo a vedere cosa accadrà, di certo il video postato sul suo profilo appare quasi come una risposta a Belen e De Martino che, dopo tanti gossip, hanno ufficializzato il loro amore con un viaggio in Marocco e dichiarazioni romantiche su Instagram.