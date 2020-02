Belen Rodriguez e Stefano De Martino guardano Sanremo 2020 e svelano per chi fanno il tifo

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino guardano insieme Sanremo 2020 e svelano per chi fanno il tifo. La showgirl argentina ha una grande passione per la musica e, come la maggior parte degli italiani, ha seguito con grande attenzione il Festival di Amadeus.

In occasione della seconda serata di Sanremo 2020, la Rodriguez ha riunito a casa sua tutta la famiglia. Nel nuovo appartamento della coppia a Milano sono arrivati Jeremias, Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser, ma anche papà Gustavo e mamma Veronica Cozzani. Poco prima dell’inizio della cena, Belen ha mostrato il figlio Santiago che, interessato e felice, guardava la kermesse.

Ma qual è la canzone preferita della showgirl argentina? La Rodriguez ha svelato di fare il tifo per Francesco Gabbani. Belen ha raccontato di essere rimasta stregata da Viceversa, il brano del cantautore di Occidentali’s Karma. Si tratta di una canzone più romantica rispetto a quelle precedenti, ma che ha già conquistato tutti, tanto che nella seconda serata di Sanremo 2020, Gabbani ha ottenuto il primo posto in classifica fra i Big.

Nelle Stories di Instagram, Belen commenta con la famiglia la kermesse di fronte a un buon piatto di pasta. Anche Stefano De Martino ha pubblicato sul suo profilo alcuni video, svelando di aver gradito particolarmente l’intervento di Fiorello. Il comico siciliano, dopo aver aperto il Festival vestito da prete (con la tonaca di Don Matteo), ha mantenuto fede a una promessa ed è arrivato sul palco dell’Ariston vestendo i panni di Maria De Filippi.

Una gag che ha divertito molto il pubblico, compresa la coppia De Martino-Rodriguez. L’amore fra i due procede a gonfie vele e la showgirl non potrebbe essere più felice. Dopo un lungo periodo di separazione, Belen e Stefano sono tornati insieme e ora i loro sentimenti sono ancora più forti. Non a caso la coppia ha confermato di sognare il secondo figlio dopo l’arrivo del piccolo Santiago che ha ormai 7 anni.