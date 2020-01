Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i guai continuano: processo da rifare

editato in: da

Continuano i guai giudiziari per Belen Rodriguez e Stefano De Martino coinvolti in un processo per l’aggressione a due paparazzi. I fatti risalgono al 2012 quando la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici avevano deciso di trascorrere una breve vacanza a Palmarola, isola vicino Ponza.

Secondo alcune ricostruzioni mentre la coppia si trovava a bordo di uno yacht, alcuni fotografi si sarebbero avvicinati per scattare delle foto, facendo infuriare De Martino e Belen. I paparazzi sarebbero quindi stati aggrediti e la macchina fotografica sarebbe stata requisita, consegnata solo all’arrivo a Ponza, ma senza le schede che contenevano le immagini, gettate in mare.

La vicenda giudiziaria va avanti ormai da diverso tempo e sembrava giunta a un epilogo. I legali dei fotografi aggrediti e di Belen e De Martino infatti avevano raggiunto un accordo che avrebbe portato alla ritira sia della querela che della costituzione di parte civile. L’intesa però è saltata, con un colpo di scena, a causa di nuovi elementi. Il giudice Pierluigi Taglienti ha infatti deciso di inviare gli atti alla Procura per portare avanti la richiesta di rinvio a giudizio.

A cambiare le carte in tavola alcuni elementi emersi durante le udienze e che farebbero propendere la Procura di Latina verso un’accusa più grave. Belen e Stefano dunque potrebbero dover rispondere di rapina aggravata e lesioni, invece che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Svanisce così la possibilità di una prescrizione e si aprono nuovi scenari, con il fantasma di un processo davanti al Tribunale.

La Rodriguez e De Martino non hanno commentato gli sviluppi della vicenda. La coppia è reduce da un viaggio a Disneyland con il figlio Santiago e sta vivendo un periodo particolarmente felice sia dal punto di vista lavorativo che privato. Belen ha iniziato la stagione televisiva trionfando con Tu Sì Que Vales, mentre Stefano ha confermato di essere un ottimo conduttore con Stasera tutto può succedere.