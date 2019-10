Belen e De Martino, fuga d’amore (extralusso) alle Maldive

editato in: da

Una fuga d’amore extralusso alle Maldive: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno lasciato l’Italia per qualche giorno per rilassarsi fra sole e mare. La coppia è più innamorata che mai e, nonostante i numerosi impegni, trova sempre il tempo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Solo qualche settimana fa la showgirl e il ballerino erano tornati a Milano dopo una trasferta a Napoli con tutta la famiglia.

Belen aveva fatto una sorpresa al marito, raggiungendolo negli studi Rai di Stasera Tutto è Possibile insieme al piccolo Santiago in occasione del suo trentesimo compleanno. La coppia, insieme alla famiglia Rodriguez e a quella De Martino (riunite dopo i contrasti passati), aveva festeggiato con un giro in barca e un pranzo in riva al mare.

Ora per Belen e Stefano è arrivato il momento di festeggiare da soli, con una fuga romantica dall’altra parte del mondo. L’argentina e il napoletano hanno scelto come meta del loro viaggio le Maldive, raccontando su Instagram giornate all’insegna di passeggiate, momenti romantici e tintarella. Questa volta con loro non c’è Santiago, il piccolo infatti è rimasto a Milano per frequentare la scuola.

Per l’occasione Belen e Stefano hanno scelto una struttura d’eccellenza, concedendosi una vacanza extralusso. Alloggiano infatti presso il Baglioni Resort Maldives, una struttura a 5 stelle che, come riporta Il Giornale, ha un costo di mille euro a notte.

La showgirl e l’ex star di Amici stanno vivendo un periodo magico, sia sul lavoro che nella vita privata. Lei è tornata in tv con Tu Sì Que Vales accanto a Maria De Filippi, mentre lui ha ottenuto moltissimi complimenti grazie alla brillante conduzione di Stasera Tutto è Possibile.

Dopo un lungo periodo di separazione l’amore è tornato più forte che mai e Belen e Stefano progettano non solo le nozze bis, ma anche l’arrivo di un altro figlio.