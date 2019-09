Belen e De Martino al Festival di Castrocaro: tutte le anticipazioni

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti per il Festival di Castrocaro. La manifestazione canora, che si terrà il 3 settembre, sarà una grande prova per la coppia.

Dopo la Notte della Taranta, dove l’argentina e il ballerino sono rimasti dietro le quinte per presentare i cantanti, fra gaffe e qualche problema tecnico, ora è il momento della verità. La coppia dovrà dimostrare di essere all’altezza della conduzione se vuole convincere i vertici Rai e ottenere la guida del DopoFestival. D’altronde lo show, che andrà in onda in prima serata, ha un obiettivo piuttosto ambizioso: riportare allo splendore di un tempo il Festival di Castrocaro, che ha lanciato artisti come Fiorella Mannoia e Zucchero.

Il week end è stato piuttosto impegnativo per i due innamorati, fra prove tecniche e scalette da imparare. Secondo le ultime anticipazioni nel corso dello show balleranno e canteranno, coinvolgendo il pubblico e la giuria, in cui spicca Simona Ventura.

“Abbiamo lavorato molto perché quello di Castrocaro è un meccanismo complesso e non si può lasciare nulla al caso” ha svelato Stefano De Martino al Messaggero. “Lui lavora di più. – ha ammesso Belen -. Io sono pigra, preparo quello che serve ma potrei sempre fare meglio. Per questo ho grande stima di Stefano. Ancor prima di sposarlo ho sempre sentito che aveva una marcia in più”.

Se la prova dovesse andare bene, la Rodriguez e il marito potrebbero puntare a Sanremo. “A chi non piacerebbe condurlo? Adesso non saremmo pronti, speriamo che, se dovesse arrivare questa proposta, ciò accada quando lo saremo”. La coppia ha anche risposto agli haters: “Non voglio piacere a tutti – ha spiegato l’ex ballerino di Amici -, non ci è riuscito nemmeno Gesù Cristo. Però mi piacerebbe poter prendere un caffè con tutti quelli che mi criticano perché so che gli farei cambiare idea”.

“Ci sono coppie che postano una storia ogni cinque minuti – ha detto Belen, difendendosi da chi la accusa di raccontare troppo la sua vita sui social -, io lo faccio molto meno e, a volte, anche qualche giorno dopo che le cose sono successe per evitare i paparazzi. Non siamo una coppia che vive in un reality ma nella vita vera”.