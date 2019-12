Belen Rodriguez, Stefano De Martino commenta la sua intervista da Fazio

editato in: da

Stefano De Martino commenta l’intervista di Belen Rodriguez a Che tempo che fa su Instagram e, ancora una volta, sorprende. La showgirl argentina è stata ospite della trasmissione di Fabio Fazio, dove ha parlato della sua carriera, della vita privata, ma anche delle sue fragilità.

“L’ultima volta che sono stata qui mi ero lasciata da pochissimo con Stefano, ero tristissima!” ha spiegato la modella, che nell’ultimo periodo ha ritrovato la serenità accanto all’ex marito. Belen non potrebbe essere più felice e trascorrerà il Natale con la sua famiglia.

La showgirl si è lasciata andare a confessioni importanti nel salotto di Fazio e poco dopo è tornata fra le braccia di Stefano De Martino e le coccole di Santiago. L’ex ballerino di Amici ha commentato l’intervista su Instagram. Nelle Stories ha postato un video in cui Belen, bellissima e sorridente, si siede sulla poltrona di Che tempo che fa.

“Eccola!”, ha scritto aggiungendo un cuore rosso per mostrare tutto l’amore nei confronti della moglie. I due da tempo hanno scelto di indossare di nuovo le fedi, sono pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Santiago e starebbero progettando le nozze bis.

Nel corso dell’intervista a Che tempo che fa, Belen ha parlato anche del suo legame con i fan e del successo su Instagram dove è seguita da 9 milioni di persone. “Sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! – ha svelato a Fazio -. Sono famosa solo in Italia e un po’ nel mio Paese”. La Rodriguez ha poi confessato che nella vita è molto diversa da come appare nelle foto. “Le immagini che pubblico sono un fermo immagine – ha detto -, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”.

Immancabile un siparietto comico con Luciana Littizzetto che ha scritto una lettera per la Befana letta da lei e Belen in diretta tv, fra risate e ironia.