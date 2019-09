Belen e De Martino, Castrocaro delude: il messaggio della Rodriguez

editato in: da

Belen e De Martino non passano a pieni voti la prova del Festival di Castrocaro, ma la showgirl argentina non molla e sorprende il marito con un messaggio su Instagram.

Lo show in onda in prima serata sulla Rai avrebbe dovuto consacrare Belen e Stefano come coppia di conduttori, traghettandoli direttamente verso il DopoFestival. In realtà le cose non sono andare come avevano sperato il ballerino e la showgirl. Gli ascolti infatti sono stati piuttosto deludenti. Il Festival di Castrocaro ha ottenuto uno share del 5.5% pari a 1.009.000 spettatori ed è stato battuto dalla replica di Scusate se esisto che ha collezionato uno share del 14.1%.

Il Festival non è riuscito nemmeno a entrare nel podio della serata, visto che ascolti più alti sono stati registrati anche da La Verità sul caso Harry Queber (12.7% di share) e #Cartabianca (6,69%). Le critiche, come era accaduto per La Notte della Taranta, non sono mancate e in tanti hanno definito la conduzione della coppia “monocorde” e “incolore”.

Da parte loro Belen e Stefano ce l’hanno messa davvero tutta, esibendosi sul palco sulle note del tango che diversi anni fa, durante Amici di Maria De Filippi, li fece innamorare. Nonostante gli ascolti non proprio esaltanti, la Rodriguez non si è lasciata scoraggiare.

Qualche giorno dopo la puntata, Belen ha postato nelle Stories di Instagram alcuni fotogrammi del ballo, scrivendo un messaggio d’amore per il marito: “È stato meraviglioso condividere con te, oltre che la vita privata, anche questo palco. Ti amo”.

Sembra proprio che nulla possa scalfire la serenità della showgirl argentina che, dopo una lunga separazione, è tornata fra le braccia dell’ex marito. Ora Belen e Stefano sono nuovamente felici e sognano un altro figlio dopo Santiago. Il Festival di Castrocaro era considerato una prova e ora in tanti si chiedono se la coppia otterrà il DopoFestival. C’è ancora tempo per scoprirlo, nel frattempo, secondo gli ultimi gossip, i due innamorati sarebbero concentrati su un altro progetto: l’organizzazione delle nozze bis a Ibiza.