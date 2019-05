Belen e De Martino: arriva il primo bacio (passionale) su Instagram

editato in: da

Ormai è ufficiale: Belen e De Martino sono tornati insieme e su Instagram arriva il primo bacio passionale a suggellare il ritorno di fiamma.

Un amore iniziato dietro le quinte di Amici, vissuto sotto i riflettori, fra scandali e gossip, coronato dalla nascita del piccolo Santiago e dalle nozze. Poi l’addio, arrivato all’improvviso nel 2015, con un comunicato ufficiale, l’ombra dei tradimenti e le lacrime di Belen in tv, con il racconto di una love story arrivata al capolinea per volere del ballerino.

Ora tutto il dolore sembra essere svanito e l’amore è finalmente tornato, più forte che mai. A svelarlo la showgirl e il conduttore di Made In Sud, che si sono concessi una vacanza in Marocco insieme al figlio. Un viaggio che ha rappresentato un nuovo inizio per la coppia, tornata insieme. Oggi Belen e Stefano sono innamorati e non fanno più nulla per nasconderlo, dopo mesi di inseguimenti, scatti rubati e pettegolezzi, hanno deciso di uscire allo scoperto su Instagram.

Prima con alcuni post pubblicati sui rispettivi profili, poi con il video di un bacio che non lascia spazio ai dubbi. “Mas” ha scritto Belen, commentando la clip in cui bacia appassionatamente De Martino, mentre lui ha aggiunto: “Solo tu” con tanto di cuore.

Nel frattempo i gossip sulla coppia continuano e, secondo le ultime indiscrezioni, la Rodriguez potrebbe essere incinta. Ad alimentare il dubbio alcuni indizi lasciati su Instagram, non solo il video in cui Stefano le accarezza teneramente la pancia, in un gesto che fanno molti futuri genitori, ma anche uno scatto in cui Belen sembra nascondere timidamente la gravidanza.

I fan attendono con trepidazione di scoprire la verità, di certo l’arrivo di un secondo figlio (desiderato da entrambi) segnerebbe un nuovo inizio felice per la coppia e il ritorno di un amore che non è mai finito e che non smette di far sognare.