Belen Rodriguez sparita dalla tv: bebè in vista? Maurizio Costanzo spiega tutto

Dopo la fine di Colorado, Belen non si è più vista in televisione.

Molte le voci circolate. Tra queste l’ipotesi che Mediaset abbia messo da parte la showgirl, in attesa di momenti migliori. Ma anche l’idea che possa pensare a una seconda gravidanza imminente. Infatti Belen sta vivendo una seconda fantastica storia d’amore con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

I due si erano lasciati nel 2015 e dopo una serie di flirt e storie d’amore, in particolare Belen si era legata per diverso tempo con Andrea Iannone, si sono ritrovati. La passione si è riaccesa e la loro storia è stata citata perfino da Al Bano, parlando della sua ex moglie Romina Power.

Dunque, è molto probabile che la coppia voglia far crescere la famiglia. Ma questo in realtà non sembra essere il motivo della sparizione di Belen che per altro è molto attiva sui social. La verità è rivelata da Maurizio Costanzo che nella sua rubrica sul magazine Nuovo spiega a una lettrice:

Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione.

Insomma, la Rodriguez avrebbe una precisa strategia professionale. E visto che l’estate è alle porte, si dedica alla sua linea di costumi da bagno insieme alla sorella Cecilia, lasciando senza fiato i follower di Instagram.

Prosegue Costanzo:

Non dimentichi che Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto. Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così.

E poi prosegue: