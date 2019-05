Belen Rodriguez, il padre rispunta su Instagram dopo il dramma

editato in: da

Il padre di Belen Rodriguez spunta nuovamente su Instagram dopo il dramma che aveva colpito la famiglia qualche mese fa.

Era quasi Natale quando sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip era stata diffusa la notizia del ricovero di Gustavo, l’amatissimo papà di Belen. L’uomo, che vive in un lussuoso appartamento di via Brera, in pieno centro a Milano, aveva iniziato ad urlare contro i passanti e a lanciare degli oggetti in strada.

Il suo comportamento sopra le righe aveva richiesto l’intervento delle forze di polizia e, in seguito, di un’ambulanza, che aveva portato via Gustavo in evidente “stato alterato”. Da allora la famiglia Rodriguez si è stretta intorno a l’uomo e Belen non ha voluto commentare quanto accaduto.

La showgirl, da sempre legatissima ai suoi familiari, non solo non aveva più parlato di suo padre, ma nn aveva nemmeno più postato foto. A sciogliere in parte il mistero era stato Jeremias, che nel corso di un’intervista a Verissimo aveva spiegato: “Siamo umani, lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi – aveva concluso – è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi”.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Gustavo, di certo però l’uomo si sta lentamente riprendendo, anche grazie all’affetto della sua famiglia. A farlo sorridere ci pensa il nipotino Santiago, protagonista dell’ultimo scatto di mamma Belen. Nella foto Santi cammina per le strade di Milano insieme al nonno e indica felice un cartellone pubblicitario in cui compare la showgirl.

“Santi y papà…y Belu” ha scritto la Rodriguez, commentando la foto. Dopo un periodo difficile sembra che per l’argentina sia tornata la serenità, anche grazie all’amore di Stefano De Martino. Gli ex hanno ufficializzato il ritorno di fiamma con un viaggio romantico in Marocco e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti ad allargare la famiglia con l’arrivo di un altro bambino.