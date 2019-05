Belen Rodriguez in lingerie fa impazzire i fan. E difende Andrea Iannone

editato in: da

Belen Rodriguez su Instagram tra lingerie e bikini

Belen Rodriguez è volta in Qatar per stare al fianco di Andrea Iannone durante la prima gara di MotoGp. I due ne hanno approfittato per rilassarsi in spiaggia dove la showgirl argentina in bikini ha sfoggiato il suo corpo scolpito.

Per lei però non è stata una vera vacanza, ha infatti sfruttato l’occasione per lavorare a un servizio fotografico. E sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle immagini conturbanti che la ritraggono in lingerie di pizzo nero. I fan hanno apprezzato, regalando alla loro beniamina migliaia di like.

Belen ha deciso anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa difendendo il suo amore per Iannone, sempre tanto criticato:

Ogni volta che ho iniziato una relazione non è mai stata accettata, non sopporto che screditino le persone solo perché stanno con me. Mi ricordo gli inizi di ogni storia, un putiferio ogni volta, nessuno mai va bene, poi quando finisce la storia, allora diventano i migliori….. ma io mi chiedo, ma state bene? Mi rivolgo ovviamente a quelli che sempre insultano a prescindere.

In molti infatti vorrebbero che ritornasse con Stefano De Martino, nonostante abbiano ormai divorziato. Ma Belen ha le idee chiare nei confronti di chi considera il ballerino migliore del motociclista e risponde per le rime:

Mi astengo ai commenti!!!!! come direbbe mia nonna cara belen non è oro ciò che luccica!

La showgirl comunque non si fa distrarre dalle questioni amorose ed è molto concentrata sul lavoro. Infatti sarà ospite fissa della trasmissione di Simona Ventura, Selfie, dove incontrerà l’ex marito.