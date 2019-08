Belen incinta, Stefano De Martino toglie ogni dubbio

editato in: da

L’amore è scoppiato più forte che mai tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, al momento in vacanza, stanno dimostrando ai loro fan, e non, come la fiamma della passione si sia di nuovo accesa dopo il periodo di separazione.

Baci appassionati, abbracci e l’immancabile sorriso del figlio Santiago. Queste sono le immagini che riempono i profili social di Stefano e Belen e che raccontano un estate serena e felice. I due, proprio quando non ci si sperava più, si sono riscoperti innamorati l’uno dell’altra e hanno deciso non solo di riunire la famiglia ma, probabilmente, anche di allargarla.

La volontà di avere un altro figlio, in fondo, era stata confermata dallo stesso De Martino. Le voci di una gravidanza della showgirl argentina si sono presentante periodicamente ma sono sempre state smentite. Bastava un filino di pancia in più, una mano sul ventre o un post ambiguo per fare impazzire gli amanti del gossip ma, almeno fino ad ora, nulla di vero.

Questa volta, però, a supportare le voci c’è un’indiscrezione del settimanale Di Più, che afferma che a confermare la gravidanza sarebbe stato proprio l’ex ballerino di Amici. Stefano avrebbe confidato la lieta notizia solo agli affetti e ai familiari più intimi. Per ora, a quanto pare, la coppia non avrebbe nessuna intenzione di renderla pubblica, almeno fino al superamento del terzo mese di gravidanza. Un accorgimento, d’altronde, che tutte le donne in attesa di un figlio generalmente prendono. I primi tre mesi, infatti, sono considerati quelli più a rischio di aborto. Un evento tristissimo che, in passato, ha già colpito la Rodriguez quando aspettava un bambino da Fabrizio Corona.

Altra conferma di questa indiscrezione, stando a quanto riportato da Di Più, il fatto che Belen abbia saltato la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales, proprio a causa dei sintomi della gravidanza. Se la notizia risultasse vera la coppia riscoprirebbe la gioia di un nuovo arrivo in famiglia e donerebbe un fratellino o una sorellina a Santiago, che oggi ha circa sei anni.

Quanto ci sarà di vero in queste nuove voci? Per scoprirlo non ci resta che attendere nuove dichiarazioni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sperando che questa volta annuncino veramente la nascita di un bebè.