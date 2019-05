Belen incinta di Stefano De Martino? Intanto volano in Polinesia

editato in: da

Belen è incinta di Stefano De Martino? Mentre il gossip impazza la coppia si prepara a partire per la Polinesia.

Quest’anno l’ex ballerino di Amici e la showgirl trascorreranno le vacanza di Pasqua dall’altra parte del mondo, fra spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi infatti la coppia avrebbe prenotato un viaggio per la Polinesia (proprio come Chiara Ferragni e Fedez). Belen e Stefano partiranno subito dopo aver archiviato i rispettivi impegni televisivi con Colorado e Made In Sud.

Con loro ci sarà anche il piccolo Santiago, felice di vedere nuovamente i genitori insieme. La conferma ufficiale dai diretti interessati non è ancora arrivata, ma è ormai chiaro che fra la Rodriguez e De Martino è di nuovo amore. Dopo la decisione di indossare nuovamente la fede, il week end d’amore a Napoli e i baci catturati dai paparazzi: i due sono pronti a compiere un altro passo importante.

Presto partiranno alla volta della Polinesia per festeggiare una nuova luna di miele, celebrando l’amore ritrovato e la famiglia riunita. Ma c’è di più: secondo alcune indiscrezioni Belen e Stefano da qualche tempo hanno un motivo in più per essere felici.

La showgirl sarebbe incinta del suo secondo figlio, arrivato dopo il ritorno di fiamma fra gli ex coniugi. Ma è davvero così? Per ora tutto tace, di certo Belen non ha mai nascosto la volontà di avere un altro figlio e proprio nell’ultimo periodo, quando si dichiarava ancora single (ma vicinissima a De Martino) dopo, aveva confidato di sognare una nuova gravidanza.

“Sono in un momento particolare della mia vita – aveva detto a Repubblica, di ritorno da un viaggio in Argentina -. Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale”.

“Sono sicuro che avrò altri figli – aveva invece confessato De Martino al settimanale Chi -. Non so quando, nei miei progetti di vita ce n’è almeno un altro, una femmina. Ogni volta che immagino di avere un altro figlio vedo il sorriso di una bambina”.