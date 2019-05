Belen incinta di De Martino? Il dettaglio su Instagram che lo conferma

editato in: da

Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Da qualche settimana si vocifera che la showgirl sia in attesa del secondo figlio e la conferma sembra arrivare su Instagram.

La coppia è partita alla volta del Marocco insieme al piccolo Santiago, per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e dell’intimità. Il viaggio in Nordafrica è stato l’occasione per ufficializzare l’amore ritrovato fra l’argentina e l’ex ballerino di Amici. Dopo pettegolezzi, smentite e avvistamenti, finalmente Belen e Stefano non si nascondono più, anzi, non fanno altro che condividere la loro felicità sui social.

Nelle Stories di Instagram i due hanno raccontato le loro giornate, fra gite nel deserto e giochi con Santiago. C’è però un dettaglio che ha incuriosito i fan e che sembra confermare la gravidanza di Belen. In un video comparso nel profilo della showgirl, si vedono i due innamorati abbracciati, mentre accarezzano entrambi la pancia della Rodriguez.

Si tratta di un gesto dolcissimo, tipico dei futuri genitori, che sembra confermare in modo implicito la gravidanza dell’argentina. Su Instagram i fan si sono emozionati, commentando i post della showgirl e chiedendo qualche informazione in più. Belen non ha risposto, ma sembra che l’idea di un secondo figlio fosse nell’aria già da tempo.

L’argentina non ha mai nascosto di volere un altro bambino dopo Santiago, mentre De Martino qualche tempo fa aveva detto di sperare nell’arrivo di una femminuccia. Il sogno di entrambi si sta avverando? Per ora non ci sono conferme ufficiali, anche se gli indizi parlano chiaro.

Di certo l’arrivo di un bebè potrebbe essere il coronamento di un periodo particolarmente felice per la coppia. “Il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita – ha svelato qualche giorno fa De Martino al settimanale Oggi -. Diciamo che negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere, mantenere privata la tua vita non è semplice, ma ci si deve provare. Per questo rispetto a prima preferisco parlarne il meno possibile, è l’unico modo per difenderla. Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente”.