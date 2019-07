Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? Spuntano nuove prove

editato in: da

Belen Rodriguez in vacanza: bikini da urlo e pancini sospetti

Belen incinta per la seconda volta? Questo è il rumors dell’estate.

Dopo il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, il gossip di una seconda gravidanza si fa sempre più insistente. Il settimanale Gente ha sorpreso la showgirl in barca con il ballerino e il figlio Santiago, scattandole delle foto che sembrano confermare la dolce attesa.

Belen in bikini mostra un pancino sospetto. Potrebbe essere solo gonfiore addominale ma ad alimentare i dubbi ci sarebbero i fianchi e il girovita insolitamente allargati. In una delle immagini la bella Rodriguez sembra poi tenersi il ventre: un gesto affettuoso o un tentativo di coprirsi da occhi indiscreti? Comunque stiano le cose, Belen pare proprio in dolce attesa e in molti si chiedono se al ritorno dalle vacanze la coppia ufficializzerà la notizia.

Intanto si raccolgono gli indizi. Primo fra tutti il malore che la showgirl ha accusato durante la registrazione di Tu si que vales, malore forse dovuto alle prime nausee della gravidanza. E poi sul suo profilo Instagram nelle ultime settimane Belen sembra evitare accuratamente di mostrare la pancia. Anche se tra gli ultimi scatti, ne è comparso uno in cui si vede la showgirl di profilo. La foto però è stata opportunamente scurita, creando l’effetto “vedo non vedo” che aumenta il mistero.

Moltissimo follower le fanno i complimenti per il suo corpo statuario e qualcuno le scrive:

Ma la foto sul giornale in dolce.attesa?

Belen non dà spiegazioni. La sua reazione ai rumors è il silenzio più completo. Lei e De Martino né confermano né smentiscono la gravidanza. Anche se a fine giugno Stefano ha lasciato aperta la possibilità: “Io e Belen per il momento non siamo “incinti”. Ci stiamo lavorando”. E il giallo continua…