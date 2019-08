Belen aspetta una bambina? La foto su Instagram scatena i gossip

editato in: da

Belen è incinta e aspetta una bambina? Una foto su Instagram scatena i gossip sulla presunta nuova gravidanza della showgirl.

La modella argentina non ha mai nascosto la volontà di allargare la famiglia dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La coppia, che si era separata nel 2015 a due anni dalle nozze, ora è di nuovo felice e medita di regalare un fratellino al piccolo Santiago. Un bambino che, secondo le parole dell’ex ballerino di Amici, potrebbe arrivare molto presto.

“Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti – aveva confessato qualche tempo fa il conduttore di Made In Sud -: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Proprio per questo l’ultima foto pubblicata da Belen su Instagram ha scatenato la reazione dei follower, che hanno iniziato a farle gli auguri per l’arrivo del secondo figlio.

Nell’immagine Santiago è sdraiato in un lettino di legno e davanti a lui appare la scritta “Penelope”. Un modo per annunciare la gravidanza e l’attesa di una bambina? Alcuni fan ne sono convinti, tanto che hanno commentato felici il post di Instagram. Belen non ha risposto agli auguri, ma si è limitata, ancora una volta, a raccontare le sue giornate con la famiglia.

Dopo un’estate all’insegna del mare a Ibiza, la showgirl e De Martino, insieme a Santiago, hanno raggiunto la Svizzera per scoprire le sue montagne. Fra gite tra i sentieri, paesaggi mozzafiato e pranzi a base di piatti tipici, la famiglia sta trascorrendo dei momenti magici. La Rodriguez non potrebbe essere più felice e per rendere tutto ancora più perfetto potrebbe arrivare un altro figlio.

I fan non hanno dubbi: sarà femmina e si chiamerà Penelope. Per ora il mistero rimane, nel frattempo Belen tornerà presto in Italia. La modella è attesa per condurre, insieme al marito Stefano De Martino, il Festival di Castrocaro.