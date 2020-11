editato in: da

Da Stefano De Martino ad Antonino, tutti gli amori di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez difende Antonino Spinalbese su Instagram dopo le critiche che hanno travolto il fidanzato. La showgirl argentina e conduttrice di Tu Sì Que Vales ha finalmente ritrovato il sorriso dopo l’addio a Stefano De Martino. La modella e il presentatore erano tornati insieme appena un anno fa, ricostruendo la loro famiglia insieme a Santiago, poi la rottura, arrivata dopo la fine della quarantena e un dolore che Belen ha affrontato e superato. Oggi la showgirl è tornata a sorridere con Antonino, giovane hairstylist conosciuto grazie all’amica Patrizia Griffini. I due hanno trascorso le vacanze a Ibiza, lontani da occhi indiscreti, ma da qualche settimana hanno deciso di uscire allo scoperto.

Così, come era accaduto per Stefano, Antonino è diventato il protagonista di molte foto e video sul profilo Instagram di Belen. Se tanti fan sembrano felici per la coppia, altri hanno criticato aspramente Spinalbese, convinti che la relazione durerà poco e che lei tornerà da De Martino. Sotto uno scatto di Belen e Antonino, un follower ha commentato: “Il portaborse”, riferendosi all’hairstylist. Una critica che non è piaciuta alla Rodriguez che ha prontamente risposto con ironia: “Però! La mia borsa è più bella della tua!”.

Al di là delle polemiche, la love story fra Belen e Antonino sembra procedere a gonfie vele. La showgirl sembra aver dimenticato del tutto Stefano De Martino. Il conduttore si è trasferito in un nuovo appartamento a poca distanza da quello dell’ex per stare accanto al figlio Santiago e ha adottato un cane, Choco. “Sono molto serena – ha spiegato la Rodriguez -, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.