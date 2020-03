Belen, la confessione su Stefano De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez ha aperto il suo cuore, raccontando dei dettagli della sua vita e dell’amore che la lega a Stefano De Martino, che oggi sono sereni e innamoratissimi.

L’ha fatto durante la diretta #CHIrestaacasa, sul canale Instagram del settimanale Chi, svelando dei particolari del suo passato:

Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio Corona. Poi succede quello che succede…. Ci mettiamo insieme e io cantavo molto a casa. Lui prima aveva accanto una cantante bravissima, che io tra l’altro ascoltavo e stimo tantissimo, e pensavo che lei fosse davvero forte. Io sì, ero carina, ma volevo essere brava in quel settore per lui e la copiavo. Quando ti innamori di una persona e vedi i suoi ex, cerchi di emularli.

Parole di un certo peso quelle della showgirl: una palese attestazione di stima per la sua ex rivale in amore, Emma, di cui ha sempre riconosciuto la bravura e il talento. Ma il ritratto che ne esce fuori è anche quello di una donna come tutte le altre: perché Belen, malgrado sia bellissima, ha le stesse paure di chiunque.

Ovviamente durante la chiacchierata si è parlato ancora di Stefano De Martino, nonostante il breve periodo di separazione oggi sono tornati felici e innamorati, anche se ha svelato che non è stato facile:

La verità è che molto spesso noi sfruttavamo il tempo che avevamo con Santiago per fare delle chiacchierate e per pranzare insieme. Solo che quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello.

È stato difficile per l’argentina prendere una decisione così importante sul suo futuro, a causa delle tante insicurezze che hanno albergato nella sua anima.

Tra me e me pensavo: magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui è un guaio, se poi non va bene. Lui è uno tosto, uno che mi sa tenere testa, non è facile per niente e quindi avevo paura. Io sono molto insicura, ho sempre paura di smettere di piacere al mio uomo. Almeno una volta a settimana, ancora oggi gli chiedo: “Ma tu mi ami?”

Nell’intervista Belen ha parlato anche della sorella Cecilia e di Ignazio Moser, che stanno trascorrendo questo periodo in Trentino da soli. Quando le è stato chiesto se potrebbero approfittarne per diventare genitori, Belen ha risposto: “Non lo so. Penso che lei ci stia pensando seriamente. Quindi arriverà!”. Chissà che Santiago non possa scoprire presto di aspettare un cuginetto e allargare così il clan Rodriguez.