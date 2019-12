Belen si confessa: “So baciare benissimo”

editato in: da

“So baciare benissimo”, Belen Rodriguez si racconta in un video pubblicato su Witty Tv, rispondendo ad alcune domande particolari. La showgirl argentina è fra i protagonisti di Tu Sì Que Vales, il format di successo con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Sorridente e ironica, Belen ha raccontato di essere brava in cucina, di amare il tango e di non saper fare le imitazioni. “Me la cavo molto bene a cucinare – ha confessato la Rodriguez -. Mia nonna era chef e pasticciera. Credo di aver ereditato la sua bravura inconsapevolmente. Il mio piatto migliore? Il ragù”.

“So ballare? Più o meno, dipende – ha spiegato la showgirl parlando delle sue passioni -. Il tango lo ballo bene. Anche la bachata, hip hop un po’ meno”. Qualche giorno fa la modella aveva postato su Instagram un video in cui si allenava, ballando il tango con un professionista.

“So anche recitare molto bene, la mia vita è una recita – ha scherzato -. Non so recitare come un’attrice in realtà. Nei programmi televisivi, anche se molti lo danno per scontato, noi recitiamo perché anche se abbiamo avuto una giornata difficile e un po’ dura dobbiamo apparire allegri. Quindi sì, so recitare bene”.

Belen è legata da tempo a Stefano De Martino, sposato nel 2013 e da cui ha avuto il piccolo Santiago. La coppia si è separata per un lungo periodo durante il quale la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone, per poi tornare insieme.

“So baciare benissimo – ha detto Belen rispondendo alle domande sulla vita privata -. Il mio punto forte è il bacio e ci tengo tanto”. L’amore con De Martino procede a gonfie vele, così tanto che la coppia starebbe progettando un secondo matrimonio e un altro figlio. Solo qualche giorno fa, nel corso di una puntata di Tu Sì Que Vales, la modella argentina aveva scatenato i gossip abbracciando una piccola concorrente e dicendole: “Sei spettacolare, un giorno avrò una figlia come te”.