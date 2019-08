Belen e Cecilia a Ibiza, ma non le vedremo mai insieme (per De Martino)

editato in: da

Belen Rodriguez e Cecilia sono entrambe a Ibiza, ma non le vedremo mai insieme e il motivo è legato a Stefano De Martino.

Come è noto la showgirl argentina è molto legata alla sua famiglia d’origine. Dopo aver raggiunto il successo in Italia infatti la modella è stata raggiunta dalla sorella Cecilia e in seguito anche da papà Gustavo, mamma Veronica Cozzani e il fratello Jeremias.

Il “clan” Rodriguez ha sempre trascorso le vacanze a Ibiza, in una grande villa affittata per amici e famiglia, fra party, cene e gite in barca. Quest’anno però le cose sono andate molto diversamente e, anche se sia Cecilia che Belen si trovano sull’isola spagnola, non si sono ancora incontrate e probabilmente non lo faranno per un po’.

Il motivo, come rivela il settimanale Spy, sarebbe legato a Stefano De Martino e al recente ritorno di fiamma con la showgirl argentina. La coppia è tornata insieme dopo le nozze nel 2013 e una separazione durata quattro anni. Una passione inaspettata che i due hanno intenzione di vivere lontano da tutto e da tutti, compreso il clan Rodriguez.

Secondo alcune fonti vicine a Belen infatti l’ex ballerino di Amici avrebbe chiesto alla moglie di trascorrere più tempo insieme e sempre da soli. Non a caso negli ultimi mesi la coppia è volata in Marocco e spesso è stata avvistata a Ibiza, sempre da sola. Stefano, a quanto pare, è intenzionato a stare il più possibile con la moglie e il piccolo Santiago senza nessuna interferenza.

Per questo motivo il conduttore di Made in Sud ha affittato una villa a Ibiza nella zona di Santa Gertrudis de Fruitera, lontana dalla movida e dai locali alla moda, ma immersa nella natura. Sull’isola da qualche tempo è sbarcata anche Cecilia Rodriguez che però non è ancora riuscita a vedere la sorella e il piccolo Santiago.

Molto probabilmente l’incontro non avverrà e la modella (in vacanza con Ignazio Moser) potrà trascorrere del tempo con Belen e il nipotino Santiago solo a Ferragosto quando i Rodriguez si riuniranno di nuovo.