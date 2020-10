Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese si arrabbia con i paparazzi

editato in: da

Antonino Spinalbese si arrabbia con i paparazzi durante un’uscita con Belen Rodriguez. Il nuovo fidanzato della showgirl argentina si è infuriato con alcuni fotografi che provavano a immortalare la coppia. A svelarlo è il settimanale Nuovo che ha pubblicato alcuni scatti in cui l’hairstylist mostra una forte insofferenza nei confronti dei paparazzi.

D’altronde Antonino non fa parte del mondo dello spettacolo e non è abituato come Belen all’attenzione mediatica, spesso eccessiva. Spinalbese lavora come parrucchiere presso un noto salone milanese e il primo incontro con la Rodriguez, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe avvenuto a casa della showgirl per una piega a domicilio. L’hairstylist è riuscito a regalare il sorriso a Belen dopo un momento particolarmente difficile segnato dall’addio a Stefano De Martino.

25 anni e un fisico da modello, Antonino è un appassionato di arte e viaggi. Le foto che condivide sul suo profilo Instagram sono molto artistiche e da qualche tempo nel feed è comparsa anche la splendida Belen. Sino al 2019, Spinalbese è stato legato a Chiara Maria Mannarino, poi, tornato single, ha rubato il cuore della Rodriguez.

Qualche giorno fa, intervistata dal Fatto Quotidiano, Belen aveva raccontato la sua difficoltà nel confrontarsi con i continui gossip nei suoi confronti. “Mi chiedo se potessi tornare indietro se rifarei tutto allo stesso modo, lo stesso lavoro – aveva detto -. Forse cambierei delle cose. La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. Ripeto, funziona così. La mia non vuole essere una lamentela”.

In quell’occasione la Rodriguez aveva anche parlato dell’addio a Stefano De Martino, papà di suo figlio Santiago. “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi – aveva raccontato la showgirl -. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”.