Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il bacio su Instagram è il più romantico

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Dopo la foto di coppia, per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese arriva il primo bacio su Instagram ed è il più romantico di sempre. Ormai la showgirl e l’hairstylist non si nascondono più e dopo un’estate trascorsa a Ibiza nelle massima segretezza, hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole. Qualche giorno fa Belen aveva postato uno scatto di coppia, dichiarando i suoi sentimenti ad Antonio. Nell’immagine i due ballavano abbracciati, mentre nel nuovo post si scambiano un tenerissimo bacio.

“Mio”, ha scritto la Rodriguez, mentre Antonino ha commentato: “Mi hai strappato il cuore”. Dichiarazioni d’amore pubbliche che dimostrano come il rapporto fra i due sia evoluto velocemente. La vita sentimentale di Belen ha vissuto profondi cambiamenti negli ultimi mesi. Appena un anno fa la modella era tornata fra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino dopo l’addio ad Andrea Iannone. I due si erano ritrovati e avevano fatto di tutto per ricomporre la famiglia con Santiago, tanto che avevano confessato di sognare un altro figlio.

Durante il lockdown, Belen e Stefano erano apparsi sereni, poi la situazione era precipitata, con il conduttore che aveva lasciato Milano per registrare le puntate di Made In Sud a Napoli e la Rodriguez che aveva ammesso la crisi in un video Instagram in cui appariva molto provata. Circondata dall’affetto della famiglia e dagli amici più cari, la showgirl è riuscita a superare quei momenti e oggi sembra essersi lasciata alle spalle la rottura con De Martino. Il presentatore si è trasferito in un nuovo appartamento a poca distanza da quello di Belen, per rimanere accanto al figlio. Con lui il cane Choco, un labrador che ha adottato dopo la separazione.

La Rodriguez invece ha ritrovato il sorriso con Antonino, conosciuto per caso grazie all’amica Patrizia Griffini. Hairstylist 25enne, con la passione per l’arte e la fotografia, sembra l’uomo giusto per la showgirl argentina. “Sono molto serena – ha raccontato lei di recente -, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.