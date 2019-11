Belen Rodriguez e Andrea Iannone: l’incontro imbarazzante

editato in: da

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati protagonisti di un incontro imbarazzante avvenuto a Milano. Il pilota di MotoGp e la showgirl sono stati legati per quasi tre anni: una storia d’amore importante, arrivata dopo il divorzio di Belen da De Martino nel 2015.

La love story è terminata circa un anno fa. Una rottura voluta dalla Rodriguez che, poco dopo, è tornata fra le braccia dell’ex ballerino di Amici e padre di suo figlio Santiago. Iannone non ha mai parlato dell’addio a Belen, ma non ha nemmeno cercato di nascondere la sua profonda sofferenza. Dopo la fine della relazione con l’argentina ha avuto diversi flirt sino all’arrivo di Giulia De Lellis.

L’influencer gli ha regalato il sorriso e la coppia condivide spesso su Instagram pensieri d’amore e momenti privati. Proprio come la Rodriguez, che ha confessato di sognare le nozze bis e un altro figlio da Stefano De Martino. Insomma, entrambi hanno archiviato le passate relazioni, ma l’incontro con un ex non è mai piacevole.

Secondo Very Inutil People, Belen e Iannone si sarebbero incontrati in un ristorante a Milano, dopo diversi mesi dal loro addio. Si tratterebbe di un incontro fortuito, avvenuto in un locale frequentato dall’argentina. La Rodriguez si trovava lì insieme a Stefano De Martino e a tutta la famiglia, mentre Andrea non era in compagnia di Giulia De Lellis, ma di alcuni amici.

Non è chiaro cosa sia accaduto, ma di certo per la showgirl e il campione di MotoGp sarà stato molto imbarazzante, soprattutto a causa dei loro trascorsi. Nelle ultime settimane infatti i giornali di gossip avevano parlato di una guerra su Instagram fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Non solo: qualche tempo fa Cecilia, sorella della modella, aveva preso in giro Iannone per la sua altezza, dichiarando guerra al pilota e alla fashion blogger.