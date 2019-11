Belen in fuga con De Martino. E reagisce su Instagram ai pettegolezzi

editato in: da

Un weekend romantico tra i colori autunnali della Franciacorta, così Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere le sue giornate lontano dai rumors degli ultimi tempi per dedicarsi soltanto al suo compagno Stefano De Martino.

La showgirl argentina infatti, negli ultimi giorni è al centro di uno scandalo lanciato da Gabriele Parpiglia su Spy, secondo il quale la modella avrebbe avuto un flirt segreto con Andrea Damante.

Una love story tanto breve quanto segreta, emersa soltanto nelle ultime settimane. La liason amorosa tra il dj veronese e Belen sarebbe avvenuta nel giugno del 2018 proprio quando Damante era in crisi con Giulia De Lellis.

Che tra Belen e l’influencer romana non scorra buon sangue non è un segreto, tuttavia fino a questo momento la motivazione dell’astio era riconducibile alla relazione di Giulia con Iannone, ex della Rodriguez.

E se invece il motivo di questa guerra a distanza fosse proprio che la De Lellis era a conoscenza di questo flirt segreto? Al momento, nessuna delle due si è espressa circa la vicenda mentre i giornali continuano a pubblicare nuove rivelazioni che confermerebbero questa relazione durata soltanto pochi giorni.

La showgirl argentina, alle accuse ha preferito rispondere con il silenzio organizzando un fuga romantica con il suo ritrovato amore.

Belen e Stefano infatti, dopo un lungo periodo lontani, si sono riavvicinati la scorsa primavera e da quel momento i due non si sono mai più lasciati.

Negli ultimi tempi, sono stati diversi gli avvistamenti della coppia in giro per il mondo. Si potrebbe dire che abbiano fatto non uno, ma più viaggi di nozze bis. Insieme a loro sempre Santiago, il primogenito nato dal loro amore.

In occasione di una breve pausa dal lavoro, Belen ha scelto di partire con l’ex ballerino di Amici scegliendo i paesaggi da cartolina della Franciacorta in autunno.

Attraverso i suoi profili social, la showgirl argentina ha deciso di rispondere a tutti i pettegolezzi delle ultime settimane proprio con una fotografia del suo weekend d’amore con Stefano. Lei, in tutta la sua bellezza, appare in una splendida stanza con camino e un’atmosfera accogliente.

La didascalia poi non lascia nulla all’immaginazione: “Un po’ di tempo per noi”. Così la Rodriguez commenta la fotografia pubblicata su Instagram lasciando intendere di aver messo da parte, almeno per il weekend, le accuse e i pettegolezzi che gravano sul suo passato.