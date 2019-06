Belen Rodriguez, nuova casa: super attico al 30esimo piano

editato in: da

Belen Rodriguez, le foto più belle del 2014

Belen Rodriguez è in cerca di una casa più grande e forse l’ha trovata: si tratterebbe di un super attico al trentesimo piano nel cuore di Milano, in zona Garibaldi. E’ la stessa Belen che posta alcune foto della sua visita al grattacielo in costruzione. Sotto l’albero di Natale di Belen ci potrebbe quindi essere una casa nuova.

La bella argentina è stata accompagnata dalla sua amica del cuore Simona Miele e dal marito di questa. Stefano l’ha raggiunta poco dopo: non si parla più di crisi tra la Rodriguez e De Martino.

La soubrette aveva aperto le porte della sua casa in zona Moscova ad AD. All’epova aceca arredato l’appartamento di 24 metri quadrati da sola. Chissà se anche questa volta vestirà i panni di arredatrice d’interni.