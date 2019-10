Belen, su Instagram spunta l’anello: nozze bis con De Martino

editato in: da

Belen in micro bikini è splendida e Stefano De Martino trionfa

Belen e Stefano si mostrano più affiatati che mai durante una mini luna di miele alle Maldive. Tra chilometri di sabbia bianca finissima e palme che si affacciano sull’acqua cristallina, la showgirl argentina ha mostrato l’anello.

Sono sempre più insistenti le voci rispetto alle possibili nozze bis di una delle coppie vip più amate in Italia. Del resto i due, dopo il ritrovato amore, non si sono mai più lasciati.

Non stupirebbe quindi vedere Belen nuovamente in abito bianco insieme al ballerino italiano. La coppia più seguita del momento potrebbe di nuovo andare all’altare per un romantico “sì” che suggellerebbe l’eternità del loro amore.

Non è esclusa l’ipotesi che la mamma e il papà di Santiago possano scegliere proprio il 20 settembre come data delle nozze bis. Del resto fu proprio quella la data in cui, nel 2013, la coppia si è unita in matrimonio per la prima volta.

I due dopo un lungo periodo di crisi avevano scelto di divorziare, restando però sempre in buoni rapporti per il bene del loro primogenito. Un amore però che non è mai finito, su cui si era sempre tenuta viva la speranza dei fan, oggi riaccesa.

Che Belen e Stefano siano più innamorati che mai, è fuori discussione: diverse le dediche della Rodriguez fatte a mezzo social nei confronti del suo grande amore.

Proprio nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la conduttrice argentina si lascia andare a parole al miele per il suo Stefano: “Saprai sempre chi sono e non è una promessa, è una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi é rimasto al interno“.

Anche lo sguardo complice e perso dei due non lascia spazio all’immaginazione. Lei lo guarda amorevolmente e mostra un anello al dito anulare, posto proprio vicino alla sua fede.

Che sia quello l’anello con cui Stefano ha chiesto a Belen di celebrare le nozze bis? Del resto, l’intenzione di restare insieme per sempre i due l’hanno manifestata anche attraverso il desiderio di avere un secondo figlio.

Nonostante infatti la smentita rispetto alla presunta gravidanza dell’argentina, entrambi hanno dichiarato apertamente il desiderio di mettere al mondo un fratellino o una sorellina per Santiago. E a proposito del piccolo di casa, anche lui a quanto pare aspetta le seconde nozze dei genitori. In un tenero video pubblicato proprio dalla showgirl qualche tempo fa, è stato proprio Santiago a simulare il rito del matrimonio tra i genitori.

Non ci resta che aspettare la data reale delle nozze di Belen e Stefano.