Belen, ma è davvero finita con Antonino? Gli indizi fanno pensare di no

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

Un like sotto a un post di Instagram e qualche commento scherzoso a una foto riaccendono le speranze da parte dei fan di Belen e Antonino Spinalbese, sul cui rapporto i commentatori si interrogano da diverse settimane. I due stanno cercando di sistemare la loro relazione per amore della piccola Luna Marì? Dopo i segnali di distensione espressi pubblicamente sui social, sembrerebbe proprio di sì.

Gli indizi su Instagram che scacciano (forse) la crisi

Anche Belen, Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese non sfuggono alle dinamiche dei social network che riguardano le persone comuni: i social media confermano la verità oppure la smentiscono, presentando una realtà diversa da come è davvero? Un’analisi dei messaggi che i tre amatissimi personaggi dello spettacolo si sono lasciati via Instagram, lascerebbe intendere che tra di loro i rapporti siano distesi ed amichevoli.

Belen ha lasciato un like, un cuoricino, a una foto di Antonino, cosa che non succedeva da un po’ di tempo. Dall’altra parte, Cecilia ha fatto un commento scherzoso sotto a una foto del “cognato”: “Ma quella camicia la conosco”, scrive la minore delle sorelle Rodriguez. Al commento di Cecilia Spinalbanese ha risposto con un emoticon, un cuore che, a prescindere dai significati impliciti, è sempre indice dell’affetto che lega i due interessati.

Belen, i figli e la famiglia

Sottotesto a parte, i follower di Belen sanno che il chiacchiericcio che ha accompagnato questo autunno non è frutto di speculazioni ma è riflesso della tensione palpabile tra la showgirl e il suo ultimo compagno. I due personaggi non hanno confermato né smentito le voci di una crisi di coppia che sono state avvalorate dai post, anche recenti, della Rodriguez in cui ha confessato una certa inquietudine. I fan dell’argentina sono consapevoli degli sforzi fatti da quest’ultima per salvare la sua ultima relazione importante, quella con Stefano De Martino, il papà di Santiago; la situazione attuale lascia pensare che con Antonino sia in atto una dinamica dello stesso tipo.

Non resta che aspettare l’evolversi dei fatti perché like e commenti, come ben sa qualunque utente online, non si traducono in relazioni effettive: tra Belen e l’ex hairstylist la tensione cresciuta negli ultimi mesi potrebbe non essere finita.