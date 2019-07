Belen incinta, la foto su Instagram che svela il mistero

editato in: da

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, si fanno sempre più insistenti le voci di una seconda gravidanza.

Del resto, quel pancino sospetto che si intravede nelle ultime fotografie postate dalla showgirl argentina, ha innescato i dubbi nella testa dei fan di Belen e dei sostenitori della coppia.

Sappiamo inoltre, che diversi giorni fa, la Rodriguez sarebbe stata colta da un malore, riconducibile alla presunta gravidanza, che le ha impedito di registrare la prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales, lo show di cui sarà conduttrice.

Nelle ultime ore Belen appare di nuovo più bella che mai sul suo profilo Instagram. Un dettaglio però non è sfuggito ai più attenti: nell’ultima fotografia pubblicata dall’argentina (un dolcissimo selfie di famiglia) la showgirl indossa una salopette.

Proprio questo capo d’abbigliamento, così pratico e versatile, tanto amato dalle donne incinte, potrebbe essere stato scelto dalla moglie di De Martino per nascondere il pancino della presunta gravidanza, in attesa di comunicarlo al mondo intero. D’altronde, la possibilità dell’arrivo di un altro figlio, è più concreta che mai. Belen e Stefano, sono tornati insieme da pochissimo e, come mostrano i recenti scatti pubblicati sui rispettivi profili, sono innamoratissimi.

I due, dopo essersi separati nel 2015, hanno confermato il ritorno di fiamma durante il recente viaggio in Marocco e, tra nuove promesse e progetti personali, non stupisce l’intenzione di dare alla luce, un fratellino a Santiago.

La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici sono in evidente sintonia. Con loro, sempre presente anche il primogenito Santiago, al quale i due hanno dedicato lo yacht di famiglia. E mentre le domande dei fan si fanno sempre più insistenti sulla possibile gravidanza, Belen non dà alcuna spiegazione: la showgirl né smentisce né conferma.

Al contrario invece, poche settimane fa, è stato lo stesso De Martino a intervenire sulla vicenda, confessando ai sostenitori della coppia che il desiderio di allargare la famiglia è più vivido che mai.

Che i due abbiano deciso di realizzare anche questo sogno in comune? Del resto, dopo l’ultimo viaggio a Ibiza, interpretato da molti come le nozze bis della coppia, Belen e Stefano non si sono più separati, dichiarandosi a mezzo social, amore eterno reciproco.