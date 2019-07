Belen incinta? La foto del lato B su Instagram dissolve ogni dubbio

editato in: da

Belen Rodriguez in vacanza: bikini da urlo e pancini sospetti

Belen incinta per la seconda volta di Stefano De Martino? Il gossip impazza, ma ora la risposta sembra essere arrivata.

Dopo la foto con salopette che avrebbe ingannato chiunque, la showgirl argentina ha sciolto ogni dubbio condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto conturbante del lato B. Belen a Ibiza è è in una piscina, volta le spalle all’obiettivo e indossa solo un perizoma animalier che mette in risalto il fondoschiena tonico e abbronzato.

La silhouette di Belen è perfetta e nessuna curva sospetta può insinuare il dubbio che la showgirl sia in dolce attesa. La vita stretta e snella smentisce dunque ogni rumors di una seconda gravidanza. Anche le foto paparazzate recentemente da Gente dove sembra che la bella argentina avesse la pancia arrotondata sono state confutate da questo scatto.

I fan sono ammirati dalla sua bellezza e si precipitano a commentare: “Come te nessuna” e ancora: “La perfezione”. Qualcuno chiede consigli per avere un lato B come il suo:

Belen consigli per avere un fondoschiena al top come il tuo oltre tanta palestra!?

Lo scatto in poche ore ottiene centinaia di migliaia di like e della gravidanza non si fa cenno. Belen e Stefano di fatto non hanno mai confermato né smentito le voci. Solo una volta De Martino si è lasciato andare dichiarando che stanno lavorando al secondo figlio.

Il silenzio della coppia però alimenta i sospetti, tanto è il desiderio dei fan di veder allargare la loro famiglia. E il malessere della showgirl durante la registrazione di Tu si que vales aveva aumentato le speranze di una seconda gravidanza. L’argentina su Instagram approfitta per sedurre non solo i follower ma anche il bel ballerino. Entrambi in auto, lei sposta la gonna per mostrare le gambe e lui non resiste…

Tra scatti hot e giochi di seduzione, i due però pensano anche al lavoro: si stanno infatti preparando per il Festival di Castrocaro, gran finale il 3 settembre. La conduzione è affidata a Belen e De Martino,, per la prima volta in coppia in uno show in prima serata su Rai2. A presiedere la giuria ci sarà Simona Ventura.