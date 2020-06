Belen, e l’amore della famiglia che guarisce tutto

editato in: da

C’è una sola cosa che può guarire le ferite dell’anime e le sofferenze d’amore: altro amore. Quello della propria famiglia, dei propri affetti più stretti.

Ne sa qualcosa Belen Rodriguez, che in mezzo a tutto questo carrozzone di gossip, illazioni, attenzione mediatica, in un momento in cui si vorrebbe solo star soli e leccarsi le proprie ferite, senza troppi pontificatori, sparasentenze e leoni da tastiera, in un sacrosanto diritto alla sofferenza, ha fatto quello che farebbe chiunque. Ha cercato conforto e salvezza nelle braccia della sua famiglia.

Perché al clan Belen, tante volte criticato, additato come causa della rottura tra lei e Stefano, tutto si può dire fuorché non sia unito e solidale. Lei, sua sorella Cecilia, suo fratello Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo si amano tantissimo e sono un esempio raro di famiglia unita e coesa.

La showgirl, appena ha potuto e si è (ben) sistemata in Italia, ha riunito tutti a Milano, per vivere insieme aiutando i fratelli a inserirsi nello showbiz. Oggi, che è lei ad aver bisogno, i fratelli sono corsi ad aiutarla e sorreggerla. Su suo account, Belen posta video, foto e stories che documentano come la famiglia non la lasci sola un attimo, in questo periodo.

Sua mamma Veronica, su Instagram, ha postato una foto bellissima: Belen che si appoggia, sorridente, sulla schiena di Cecilia. “Hermanas! ❤️❤️❤️❤️”, “Sorelle” scrive la madre.

C’è una sola cosa che può guarire le ferite dell’anime e le sofferenze d’amore, dicevamo. L’amore della tua famiglia.