Belen, De Martino in lite con Marcello Sacchetta per colpa sua: le accuse

Belen Rodriguez ha costretto Stefano De Martino ad allontanarsi dagli amici? Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta lite fra il ballerino e Marcello Sacchetta provocata proprio dall’argentino.

Sacchetta e De Martino hanno condotto insieme il daytime di Amici di Maria De Filippi e la loro amicizia è stata spesso documentata su Instagram, fra foto e video insieme. Da qualche tempo però sembra che i ballerini si siano allontanati. Un cambiamento che, come hanno notato molti follower, coincide con il ritorno di fiamma con Belen.

In molti sono convinti che sia stata proprio la Rodriguez a portare Stefano ad allontanarsi dagli amici. Mentre la coppia continua a rilassarsi a Ibiza, ignorando le polemiche causate dalla Notte della Taranta, Marcello Sacchetta ha deciso di dire la sua nelle Stories di Instagram.

L’artista ha pubblicato un video in cui risponde alla domanda di un utente. “Perché quando siete stati a Formentera non avete visto Stefano? – ha scritto un follower – Sparito da quando sta con Belen?”. La risposta di Marcello, oggi legato alla ballerina Giulia Pauselli, ex di De Martino, è stata piuttosto diplomatica: “Chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip – ha spiegato -. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte. Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto tanto felice per lui e per la sua famiglia”.

Parole che lasciano aperti molti dubbi, ma che dimostrano la volontà del ballerino di non creare polemiche. De Martino ha da tempo lasciato la conduzione di Amici per dedicarsi ad altro. Al suo posto Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e Lorella Boccia, ex concorrente dello show e moglie di Niccolò Presta.

Un ritorno di fiamma, quello con Belen, che Stefano ha confermato proprio nell’estate del 2019 e che, secondo le ultime indiscrezioni, presto lo porterà verso nuove nozze e un fratellino per Santiago.