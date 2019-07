Belen colta da malore: salta la registrazione di Tú sí que vales. È incinta?

editato in: da

Belen Rodriguez in vacanza: bikini da urlo e pancini sospetti

Belen Rodriguez colta da malore mentre registrava la prima puntata di Tú sí que vales: è davvero incinta?

Le voci di una seconda gravidanza della showgirl argentina si sono fatte sempre più insistenti da quando ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino che dovrebbe sposare nuovamente il prossimo settembre. La coppia che sembra aver ritrovato l’amore di un tempo ha già un figlio, Santiago. Dunque, assieme alla passione potrebbe essere tornato il desiderio di diventare di nuovo genitori.

Secondo l’indiscrezione del magazine Oggi, Belen sarebbe stata colta da un malore che le ha impedito di completare la registrazione dello show che la vede come conduttrice. Questo fatto: “Suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales” – sostiene la rivista. La Rodriguez dunque potrebbe soffrire di forti nausee in dolce attesa, proprio come Kate Middleton.

I diretti interessati non confermano né smentiscono la gravidanza, però sul suo profilo Instagram, dove documenta fedelmente la sua estate al mare, la showgirl compre strategicamente il pancino in tutte le foto ultimamente pubblicate, anche quando si mostra in bikini o sullo yacht con De Martino e Santiago. Che sia per nascondere i primi segni della dolce attesa?