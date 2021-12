Belen allontana le voci di crisi: la Vigilia di Natale la trascorre con Antonino

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Sembrava ormai davvero finita, la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Invece, come un fulmine a ciel sereno, si riaccende la speranza nei cuori dei tantissimi fan che hanno sempre sognato nel lieto fine: pare infatti che i due abbiano deciso di trascorrere insieme la Vigilia di Natale, come si apprende da alcuni indizi lasciati su Instagram.

Belen e Antonino di nuovo insieme

Solo qualche settimana fa, nel prepararsi per le feste natalizie, Belen aveva condiviso alcune storie social in cui mostrava la sua splendida casa addobbata con cura. E tra gli altri dettagli, spuntavano alcuni cuscini ricamati con i nomi dei suoi famigliari: uno per Santiago, il suo primogenito, uno per la piccola Luna Marì e uno per lei, con impressa sopra una grande B. Di Antonino Spinalbese nessuna traccia, tanto che per molti questo sarebbe stato l’indizio di un Natale da separati. Ma nelle ultime ore sono emerse delle novità che lasciano ben sperare per il futuro di questa coppia.

Belen, tra le sue storie di Instagram, ha condiviso alcuni dei momenti più belli della sua vigilia. In particolare, spiccano alcune foto che la ritraggono in una location lussuosa e davvero splendida, con ricche decorazioni che non passano certo inosservate. Poco dopo, anche Antonino ha deciso di aggiornare i suoi fan, pubblicando qualche scatto che, con un pizzico di attenzione, si capisce provenire dalla stessa location presso cui si trova la bella showgirl argentina. Anche se non ci sono foto che li vedono insieme, è difficile immaginare una coincidenza.

Pare proprio che Belen e Antonino abbiano deciso di trascorrere insieme questa Vigilia di Natale. Forse la loro è una scelta razionale, fatta per tenere unita la famiglia in questi giorni di festa. O forse è una scelta di cuore, che simboleggia il loro desiderio di darsi una seconda chance, nonostante le difficoltà. Negli ultimi mesi, in effetti, hanno vissuto una lunga crisi che – almeno secondo le indiscrezioni – sarebbe sfociata in rapporti a dir poco gelidi. E sembrava ormai ben lontana la ricucitura avvenuta con una romantica fuga a Parigi.

I rapporti tra Belen e Antonino

I primi segnali di una crisi erano arrivati poco dopo la nascita di Luna Marì: spesso, l’arrivo di un neonato, rompe i fragili equilibri di una coppia, senza contare che Belen e Antonino Spinalbese stavano insieme davvero da poco quando hanno accolto questa gravidanza con grande gioia. Qualche indizio su Instagram aveva fatto pensare ad un improvviso allontanamento tra i due, che aveva poi trovato sempre più conferme nella totale assenza di foto che li ritraessero in coppia. Poi addirittura le voci sul ritorno di Spinalbese a casa dei suoi genitori, che aveva suscitato grande scalpore.

Nonostante la bella showgirl argentina avesse smentito la rottura, le indiscrezioni hanno continuato a circolare. Belen è stata persino avvistata in compagnia di un altro, l’attore Michele Morrone, ed è spiccata la sua assenza accanto ad Antonino quando quest’ultimo è stato ricoverato per un problema di salute. Insomma, tra i due sembrava ormai davvero finita. Secondo alcuni rumor, la coppia stava mantenendo rapporti sereni solo per il bene della loro bambina. Ma questa Vigilia di Natale insieme riaccende la speranza di rivederli uniti come prima.