Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano: proposta da sogno su Instagram

editato in: da

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. L’ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne sono i protagonisti di una romantica proposta di nozze su Instagram.

Da tempo la modella, mamma di Bianca, nata dall’amore per Marco, e di Alessandro, avuto da una precedente relazione, sognava di convolare a nozze con il compagno. Un desiderio che non aveva mai nascosto, confidandolo più volte ai follower di Instagram e svelando come il più restio a impegnarsi fosse proprio Fantini.

In queste ore però il modello è riuscito a sorprenderla con una proposta da sogno ai piedi della Torre Eiffel. Con un mazzo di rose rosse e l’anello, Marco si è inginocchiato per chiedere la mano della sua amata. L’annuncio è arrivato poco dopo su Instagram, dove entrambi hanno condiviso una foto in cui si scambiano un romantico bacio in uno dei luoghi più belli di Parigi.

“Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà – ha scritto la Valli su Instagram – . Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista – ha aggiunto – e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo”.

Marco ha raccontato sui social di aver chiesto a Beatrice di diventare sua moglie il giorno del suo compleanno, facendosi uno splendido regalo: “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello – ha svelato -. Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo”.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono legati da cinque anni. Un amore nato negli studi televisivi di Maria De Filippi e cresciuto lontano dalle telecamere. Grazie a Uomini e Donne lei è diventata un’influncer, mentre lui si sta costruendo una solida carriera come modello.