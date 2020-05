Beatrice Valli e Marco Fantini presentano la dolce Azzurra

editato in: da

Questo è un momento di grande gioia, per Beatrice Valli e Marco Fantini. Nelle scorse ore, sono tornati a casa con la loro piccola Azzurra, che è arrivata ad allargare la loro splendida famiglia. E l’ex corteggiatrice ha subito condiviso alcuni dolci momenti con la sua terzogenita.

La Valli ha pubblicato un paio di tenere foto che la ritraggono con la piccola stretta tra le braccia, presentandola ufficialmente per la prima volta da quando è tornata a casa. A didascalia dei dolci scatti, l’influencer ha rivelato: “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”. E ancora: “Sono pronta per il quarto” – ha confessato in maniera ironica (o forse non troppo?).

Ieri, Beatrice Valli è tornata a casa e ha ricevuto una splendida sorpresa: Marco Fantini ha organizzato per lei e per Azzurra una festicciola per accogliere la nuova arrivata. La dolcissima scena è stata immortalata in un video che è prontamente finito su Instagram, e ci mostra tanti palloncini colorati e una tavola imbandita di tutto punto per festeggiare la terzogenita della Valli. “Lla nostra vita è come una favola. Benvenuta tra noi, piccola Azzurra, ti abbiamo aspettato davvero tanto ed eccoti tra noi” – ha commentato l’ex corteggiatrice.

Lei e Marco Fantini si sono conosciuti davanti alle telecamere di Uomini e Donne: la giovane Beatrice aveva appena 19 anni quando è approdata nello studio di Maria De Filippi per corteggiare il bel tronista. Nonostante l’età, la ragazza era già mamma di Alessandro, nato dalla sua relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Durante il percorso nella trasmissione di Canale 5, è scoppiato l’amore.

Beatrice e Marco hanno deciso ben presto di allargare la famiglia, e nel 2017 è arrivata la loro piccola Bianca. Per coronare il loro sogno, lo scorso anno i due innamorati avevano deciso di sposarsi. Le nozze si sarebbero dovute tenere nel 2020, ma l’arrivo di Azzurra e la situazione d’emergenza che stiamo affrontando in questo periodo hanno rimandato i loro progetti. In gravidanza, la Valli ha rivelato i tanti problemi che aveva incontrato nei mesi scorsi, ma la nascita della sua bambina ha cancellato ogni brutto ricordo. Ora, la coppia si gode questi bellissimi momenti in famiglia, e chissà che presto non decidano di regalarsi un’altra splendida avventura con un quarto figlio.