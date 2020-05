Beatrice Valli e Marco Fantini genitori: è nata Azzurra, l’annuncio su Instagram

editato in: da

Beatrice Valli e Marco Fantini, storia di un amore

Beatrice Valli ha partorito. L’ex star di Uomini e Donne e compagna di Marco Fantini ha dato alla luce la piccola Azzurra. L’annuncio è arrivato su Instagram dove l’influencer e modella ha postato una dolcissima foto con la piccola.

Molto attiva sui social e legatissima ai suoi fan, Beatrice aveva raccontato che le acque si erano rotte durante la notte e che presto avrebbe dato alla luce la sua bambina. “La prossima foto sarà con Azzurra – aveva spiegato -. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare da Marco – aveva aggiunto -, che ora è a casa tutto agitato che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.

Beatrice Valli, sorella di Ludovica, anche lei protagonista di Uomini e Donne, aveva scelto di raccontare su Instagram la sua gravidanza, condividendo con i follower gioie e paure di questo momento della sua vita. La modella è già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione con Nicolas Bovi, e di Bianca, avuta da Marco Fantini. Qualche tempo fa nelle Stories di Instagram, Beatrice si era sfogata svelando le difficoltà della gestazione, la più difficile fra le tre affrontate a causa di alcune complicazioni.

“La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa – aveva detto -. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più”.

Poi il parto e la foto postata su Instagram in cui la Valli ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta. “Azzurra Fantini”, ha scritto semplicemente l’influencer, commentando lo scatto in cui stringe fra le braccia la piccola.

Un amore, quello fra Marco Fantini e Beatrice Valli, nato nel 2013 quando lei era una corteggiatrice e lui un tronista nello show di Maria De Filippi. Diversi mesi fa il modello aveva sorpreso la compagna chiedendo la sua mano durante un romantico viaggio a Parigi. La coppia aveva poi annunciato di aver rimandato le nozze e di attendere con trepidazione l’arrivo di Azzurra.