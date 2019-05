La battuta (infelice) di Magalli e la replica (piccata) di Adriana Volpe

editato in: da

Ospite del programma Non è l’arena su La7, Giancarlo Magalli lancia una stoccata all’ex collega Adriana Volpe, che lo ha trascinato in tribunale con l’accusa di diffamazione aggravata per una lite televisiva intercorsa tra i due nel 2017.

Alla domanda di Massimo Giletti, che ha gentilmente chiesto a Magalli se avesse recentemente sentito la Volpe, il conduttore ha risposto: “Non parlo con le bestie“. Parole forti, che hanno letteralmente ammutolito il pubblico in studio ed hanno immediatamente scatenato la risposta della bella presentatrice. Ricondividendo la clip video della battuta di Magalli, Adriana Volpe risponde così al suo ex collega: “A Pasqua Giancarlo Magalli ad una domanda su Adriana Volpe dice : ‘Non parlo con le bestie’ … posso solo rispondere che “A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!“.

Insomma, la bella presentatrice non la mando certo a dire. Tanto meno accetta in silenzio le parole di un uomo che già una volta l’ha derisa in televisione. A incrinare i rapporti tra i due, come oramai è noto, è stata una burrascosa lite in televisione, durante la quale la Volpe rivelò al pubblico l’età di Magalli, che di tutta risposta la appellò con un aggettivo poco elegante. Un atteggiamento che scatenò una vera e propria bufera sui social, dove fu addirittura accusato di misoginia. Accuse a cui il conduttore rispose in maniera forte e coincisa: “Io non ce l’ho con le donne, che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni“. Dopo l’episodio, la Volpe lasciò il programma I fatti vostri e trascinò Magalli in tribunale con l’accusa di diffamazione aggravata.

Non stupisce quindi che i due continuino a lanciarsi pesanti frecciatine non appena possibile. A difesa di Adriana Volpe, dopo il triste episodio di Non è l’arena, sono state alcune delle sue colleghe. Monica Setta, ad esempio, ha commentato il post dell’amica così: “Non mi piace neanche l’atteggiamento di tutti gli altri in trasmissione. Inaccettabile.“. E così pure Claudia Andreatti, che replica: “L’esternazione si commenta da sola. Ciò che trovo ancora più infelice e tanto piccolo è il gregge attorno che ride divertito (per cosa poi?!)“. Insomma, Magalli non sembra aver imparato la lezione. Quanto ancora continuerà questa querelle tra i due?