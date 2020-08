Battiti Live, Elisabetta Gregoraci risplende sul palco con un look scintillante

editato in: da

Ultima puntata per Battiti Live, con una serata all’insegna del divertimento e, ovviamente, della musica: nella fantastica location del Castello Aragonese di Otranto il palco si è animato con le note dei brani più ballati e cantati dell’estate. Alla conduzione, anche per l’appuntamento conclusivo, Alan Palmieri e la splendida Elisabetta Gregoraci, la vera protagonista della kermesse musicale.

Anche questa volta la conduttrice ha incantato con il suo look scintillante e la sua verve, conquistando il pubblico. Elisabetta non ha sbagliato un colpo: dopo aver esordito con un miniabito a fiori, stregato tutti con il lungo in blu, affascinato con il look glamour e il total white, ha attirato tutti gli sguardi su di sé con un abito perfetto per concludere la sua avventura.

La Gregoraci è apparsa al massimo della forma, con un abito nero corto davanti e lungo dietro, ricco di balze in tulle elegantissime, che metteva in risalto le sue gambe toniche e scolpite. A dare un tocco luminoso al look il corpetto, tempestato di strass.

Elisabetta ha deciso di puntare sui dettagli: luccicanti anche gli orecchini lunghi e pendenti, così come i maxi bracciali e gli anelli indossati, mentre lo sguardo intenso è stato valorizzato da uno smokey eyes nero e argento. Sulle labbra invece un trucco più naturale, con un gloss sui toni del rosa. Immancabili poi i tacchi vertiginosi, che hanno messo ulteriormente in risalto la sua statura.

Insieme ad Alan Palmieri, ha presentato gli ospiti attesissimi dell’evento, che hanno infiammato il palco: Baby K, Irama, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Anna Tatangelo e tanti altri.

Anche questa volta Elisabetta Gregoraci, con il suo talento e confermando la sua grande professionalità, è riuscita a intrattenere sia la platea presente allo show che i telespettatori a casa, riuscendo a trasmettere tutta l’energia e l’entusiasmo di Battiti Live.

La presentatrice della kermesse musicale ha voluto ringraziare il pubblico, ammettendo di essere un po’ dispiaciuta per essere arrivata all’ultima puntata dello show:

Sono un po’ triste perché come tutte le cose belle anche questa avventura è finita!

Del resto Elisabetta è già pronta per nuove sfide che la attendono in tv: a settembre varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, decisa a mettersi in gioco e a fare conoscere anche i suoi lati più nascosti.