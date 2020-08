Battiti Live, Elisabetta Gregoraci illumina il palco con il suo look glamour

editato in: da

Elisabetta Gregoraci continua la sua avventura con la nuova stagione di Battiti Live, giunto alla sua terza puntata. Come in ogni appuntamento, la conduttrice, affiancata da Alan Palmieri, con il quale ha dimostrato di avere un grande feeling, ha presentato le canzoni dell’estate, accogliendo i cantanti più apprezzati e amati dal pubblico.

Nonostante la presenza di numerosi artisti, la Gregoraci, che ormai tiene il timone di Battiti Live dal 2017, non passa inosservata. I suoi look, infatti, riescono sempre ad attirare l’attenzione. E dopo aver esordito con un miniabito a fiori e aver incantato tutti con il lungo vestito blu della scorsa puntata, Elisabetta ha voluto stupire illuminando l’intero palco.

La Gregoraci, per questa tappa al Castello Aragonese di Otranto, ha infatti indossato un maxi blazer completamente ricoperto di paillettes, che formano delle righe dai colori più disparati: si passa dall’oro, per arrivare al blu, al viola e al verde. Sotto la giacca a maniche lunghe, dalla scollatura profonda, si intravede una minigonna blu. Una scelta azzeccata, quella della conduttrice, che anche questa volta sfoggia un fisico perfetto.

Ottima anche la scelta degli accessori. Elisabetta Gregoraci ha osato un con paio di stivali cuissard a punta, con tacchi a spillo, di colore rosso, che mettono ulteriormente in risalto la sua statura. Make-up particolarmente intenso sugli occhi e più naturale sulle labbra, dove ha sfoggiato un rossetto sui toni del rosa.

Prima ancora della messa in onda, la Gregoraci ha mostrato il look super glamour sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove i fan si sono riversati per farle i complimenti e dimostrarle grande affetto. E, a sostenerla, anche la persona per lei più importante: il figlio Nathan Falco che nelle stories pubblicate dalla madre, ha invitato tutti a seguirla in questo appassionante progetto lavorativo.

A farle compagnia, sul palco, donne bellissime e artiste talentuose. Da Baby K, che ha incantato con un miniabito rosa, Giusy Ferreri, Gaia, Baby K, Elodie, Ana Mena, Alessandra Amoroso ed Elettra Lamborghini. Loro, e i loro colleghi, hanno intrattenuto ed emozionato. Cresce, ora, l’attesa per il prossimo appuntamento e, soprattutto, per il prossimo outfit di Elisabetta Gregoraci. Cosa sceglierà di indossare per la quarta puntata di Battiti Live?