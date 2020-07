Barra e Santamaria sono Travolta e Uma Thurman nel video di Achille Lauro

editato in: da

Il nuovo singolo di Achille Lauro, geniaccio dello spettacolo (basti pensare a quel che ha combinato a Sanremo 2020), è un omaggio a tutto quello che più ama: il cinema gangster alla Scorsese e Tarantino, i balli “anti distanziamento sociale” come li definisce lui, anni ’60, e il cinema italiano.

Non a caso per il video del brano Bam Bam Twist dichiarazione d’amore a Tarantino, e Pulp Fiction in primis, ha chiamato uno degli attori più amati del nostro cinema, Claudio Santamaria, per interpretare proprio Vincent Vega, alias John Travolta, e sua moglie Francesca Barra nei panni di Mia Wallace-Uma Thurman.

La celebre scena del ballo sulle note di You can never can tell, di Chuck Berry viene riproposta con la musica di Lauro, che canta sul palco con microfono e mise in perfetto stile anni ’60, mentre Claudio e Francesca si scatenano in pista, riproponendo le famose movenze rese celebri da John e Uma. Per poi finire sparandosi l’uno con l’altra. Amore e morte, la dura legge dei gangster, dove era proibito toccare la donna del boss.