Milly Carlucci potrebbe, presto, annunciare la presenza di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, in veste di Ballerina per una notte

Fonte: IPA Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso potrebbe tornare ben presto in televisione, dopo una lunga pausa, dovuta alla fine burrascosa del suo rapporto contrattuale con Mediaset. Secondo le ultimissime indiscrezioni, infatti, sarebbe stata scelta da Milly Carlucci per prendere parte al seguitissimo dancing show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Non fa parte del cast ormai annunciato, ma la D’Urso potrebbe ricoprire il ruolo di ballerina per una notte, ospite speciale di una delle prime puntate del programma.

Barbara D’Urso ospite speciale a Ballando con le Stelle

L’edizione 2024/2025 di Ballando con le Stelle è ai nastri di partenza. Sabato 28 settembre 2024, infatti, la trasmissione televisiva di Milly Carlucci va in onda con la prima puntata della nuova stagione, che presenterà ai telespettatori un cast davvero sorprendente. Tra i nuovi ballerini provetti, infatti, anche Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini e Federica Nargi, molto attesa anche la comicità di Francesco Paolantoni, che ballerà in coppia con Anastasia Kuzmina.

Oltre al gruppo dei concorrenti, ogni puntata di Ballando con le Stelle, come di consueto avrà anche un ospite vip, che si cimenterà in una coreografia, affiancato da un esperto della trasmissione televisiva. Tra di questi, secondo gli ultimi rumors, sembra confermata la presenza di Barbara D’Urso, che tornerà a mostrarsi al suo vasto pubblico, dopo più di un anno di assenza dagli schermi, a parte l’ospitata a Domenica In, nel marzo 2024.

L’indiscrezione è stata lanciata su X da Giuseppe Candela, ma potrebbe ricevere, ben presto, una conferma ufficiale dalla stessa Milly Carlucci, direttamente da una trasmissione di Rai Uno. La conduttrice televisiva, in ogni caso, ha già svelato l’identità di chi prenderà il ruolo di Ballerino per una notte, nel corso della prima puntata; si tratta della squadra di campionesse olimpiche di pallavolo.

Barbara D’Urso a Ballando, a quando l’annuncio ufficiale?

Milly Carlucci sarà, nuovamente, protagonista del sabato sera di Rai Uno con il suo Ballando con le Stelle, la cui nuova edizione avrà avvio il prossimo sabato. La produzione del programma televisivo ha già selezionato un vero cast stellare per appassionare i telespettatori alle trame del dancing show ma, anche il gruppo degli insegnanti di danza, è diverso da quello delle edizioni precedenti, visto che ci sono state delle defezioni.

Dopo aver comunicato, sui canali social ufficiali della trasmissione televisiva, gli accoppiamenti scelti tra vip e maestri di ballo, adesso Milly Carlucci sarebbe pronta a una nuova attesa rivelazione, che potrebbe arrivare direttamente il 26 settembre 2024 dalla Vita in Diretta. Nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo pomeridiano, infatti, la conduttrice televisiva ha rivelato che, il giorno seguente, avrebbe svelato il nome di una ballerina per una notte e avrebbe salutato il conduttore televisivo con un cuore, tipico gesto che veniva fatto da Barbara D’Urso a termine di ogni puntata.

L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle sarà più lunga delle precedenti, perché, visti gli ottimi ascolti, il programma televisivo andrà in onda fino a dicembre, dando la possibilità al cast dei concorrenti di approfondire la loro conoscenza dei balli latino-americani e a diversi Ballerini per una notte di esibirsi in puntata. I giudici del dancing show di Rai Uno saranno, ancora una volta: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.