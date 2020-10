Chi è Barbara, la figlia di Gianni Boncompagni

editato in: da

Nonostante un cognome “ingombrante”, Barbara Boncompagni ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento e ad una voce che ha conquistato tutti. Ma ormai da molto tempo ha deciso di rimanere dietro le quinte, lavorando come autrice televisiva alla creazione di diversi programmi di successo.

Barbara è nata a Roma il 26 aprile 1963, terzogenita del compianto Gianni Boncompagni, grande personaggio radiofonico e televisivo che si è spento nel 2017. Lei e le sue sorelle maggiori crebbero con il papà quando quest’ultimo divorziò da sua moglie, una donna aristocratica svedese. Gianni ottenne infatti la patria potestà e per questo riuscì a tenere con sé le figlie, in Italia. Le bambine erano davvero piccole, all’epoca: Barbara aveva solo un anno, mentre le sue sorelle ne avevano rispettivamente tre e sei.

Grazie ai suoi mille sforzi, Boncompagni riuscì ad essere un padre molto presente: “Papà era giovanissimo, all’inizio della carriera. Avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno” – ha rivelato Barbara in un’intervista del 2017 al Corriere della Sera. E proprio accanto a Gianni, quando era ancora una ragazzina, la Boncompagni è entrata per la prima volta in uno studio televisivo.

Il suo debutto risale al 1980, quando ha iniziato a lavorare per Drim, varietà trasmesso su Rai Rete 2 e condotto dal padre. Essendo davvero brava nel canto, Barbara si è potuta occupare della sigla: Con i piedi all’insù è stata anche pubblicata come singolo, e ha ottenuto un discreto successo. Sulla scia della sua passione per la musica, la Boncompagni ha proseguito come interprete di sigle per altre trasmissioni di Gianni e poi ha addirittura partecipato al Festival di Sanremo 1983, con la canzone Notte e Giorno.

Negli anni ’90, Barbara Boncompagni ha prestato la sua voce come vocalist per Non è la Rai, iniziando nel frattempo a lavorare dietro le quinte come autrice televisiva. A lei dobbiamo numerosi programmi quali La posta del Cuore, in onda su Rai1, e Paint Your Life, show di successo di Real Time.

Barbara è sposata da molti anni e ha due figli, Mattia e Brando. È sempre stata molto legata a suo padre, come ha rivelato più volte in seguito alla sua morte, avvenuta all’età di 84 anni per una lunga malattia. “Era un dissacratore, con tanta ironia. Non un educatore tradizionale. Non ci rimproverava mai, preferiva essere un esempio di comportamento. Non gli ho mai sentito dire cattiverie sui colleghi” – ha raccontato, per poi parlare della sua scomparsa – “Non c’è tristezza, ha lasciato un sacco di cose nell’aria, a cominciare dalla musica, e poi i modi di vivere, di essere, i modi di dire…”.